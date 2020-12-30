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Саудовская Аравия наведёт на Иран высокоточные американские авиабомбы

Саудовская Аравия наведёт на Иран высокоточные американские авиабомбы

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Саудовской Аравии 3000 высокоточных боеприпасов на сумму до 290 миллионов долларов, заявили в Пентагоне, передаёт сегодня, 30 декабря, телеканал «Аль-Арабия».

Сделка включает 3000 авиабомб GBU-39 Small Diameter Bomb I (SDB I), а также контейнеры, вспомогательное оборудование, запасные части и техническую поддержку к этому вооружению.

Авиабомба малого диаметра GBU-39 была разработана компанией Boeing и запущена в производство десять лет назад. Компактный размер и точное наведение позволяют боевым самолётам с большой точностью поражать одновременно несколько целей. Поставка улучшит способность Саудовской Аравии «противостоять текущим и будущим угрозам за счёт увеличения её запасов высокоточных боеприпасов дальнего действия для целей класса „воздух-земля“», отметили в Министерстве обороны США.

«Потенциальная продажа ещё больше укрепит взаимодействие между Соединёнными Штатами и Саудовской Аравией», — заявило Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) при Пентагоне, которое управляет программой зарубежных продаж военной продукции.

Американское военное ведомство также объявило в минувший вторник, что Госдеп одобрил продажу Кувейту боевых вертолётов Apache и запасных частей для противоракетных комплексов Patriort в рамках двух сделок на сумму около $ 4,2.

Как сообщало ИА Newstes, рост напряжённости на Ближнем Востоке перед приближением первой годовщины убийства командующего иранскими силами спецназначения «Кодс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани 3 января в результате удара беспилотника ВВС США в международном аэропорту Багдада фиксируется все последние дни. Вашингтон «готов отреагировать», если Тегеран начнёт атаку в ознаменование первой годовщины убийства Сулеймани, заявил ранее в этом месяце глава Центрального командования ВС США (CENTCOM, в зону ответственности входит Ближний Восток) Кеннет Маккензи.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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