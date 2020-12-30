Саудовская Аравия наведёт на Иран высокоточные американские авиабомбы

Влада Некрасова

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Саудовской Аравии 3000 высокоточных боеприпасов на сумму до 290 миллионов долларов, заявили в Пентагоне, передаёт сегодня, 30 декабря, телеканал «Аль-Арабия».

Сделка включает 3000 авиабомб GBU-39 Small Diameter Bomb I (SDB I), а также контейнеры, вспомогательное оборудование, запасные части и техническую поддержку к этому вооружению.

Авиабомба малого диаметра GBU-39 была разработана компанией Boeing и запущена в производство десять лет назад. Компактный размер и точное наведение позволяют боевым самолётам с большой точностью поражать одновременно несколько целей. Поставка улучшит способность Саудовской Аравии «противостоять текущим и будущим угрозам за счёт увеличения её запасов высокоточных боеприпасов дальнего действия для целей класса „воздух-земля“», отметили в Министерстве обороны США.

«Потенциальная продажа ещё больше укрепит взаимодействие между Соединёнными Штатами и Саудовской Аравией», — заявило Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) при Пентагоне, которое управляет программой зарубежных продаж военной продукции.

Американское военное ведомство также объявило в минувший вторник, что Госдеп одобрил продажу Кувейту боевых вертолётов Apache и запасных частей для противоракетных комплексов Patriort в рамках двух сделок на сумму около $ 4,2.

Как сообщало ИА Newstes, рост напряжённости на Ближнем Востоке перед приближением первой годовщины убийства командующего иранскими силами спецназначения «Кодс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани 3 января в результате удара беспилотника ВВС США в международном аэропорту Багдада фиксируется все последние дни. Вашингтон «готов отреагировать», если Тегеран начнёт атаку в ознаменование первой годовщины убийства Сулеймани, заявил ранее в этом месяце глава Центрального командования ВС США (CENTCOM, в зону ответственности входит Ближний Восток) Кеннет Маккензи.