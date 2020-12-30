В Китае сочли «вмешательством в внутренние дела КНР» бюджет США

Лидия Мартынова

Комитет по международным делам Всекитайского собрания народных представителей (парламента) требует от США пересмотреть проект бюджета на 2021 финансовый год, подписанный президентом Дональдом Трампом, поскольку отдельные его пункты «следует рассматривать в качестве вмешательства во внутренние дела КНР». Об этом говорится в распространенном в среду заявлении.

«Мы решительно настаиваем на том, чтобы американская сторона незамедлительно прекратила вмешиваться во внутриполитические дела Китая. Вашингтон должен отказаться от реализации пунктов с негативным содержанием, касающихся КНР», — подчеркивается в нем.

Как уточняется в тексте, США стремятся «подогреть сепаратистские настроения на Тайване», а также «клевещут на политику Пекина в Гонконге, Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Тибете».

В воскресенье заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир уведомил в Twitter, что Трамп подписал законопроект о бюджете на сумму $ 2,3 трлн, в котором на «противодействие влиянию Китая» отводится $ 300 млн.