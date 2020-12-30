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Вучич перенес открытие «Турецкого потока» на утро после новогодней ночи

Вучич перенес открытие «Турецкого потока» на утро после новогодней ночи

Президент Сербии Александр Вучич откроет продолжение «Турецкого потока» через Болгарию в Сербию не 30 декабря, а 1 января, сообщило сербское издание Tanjug Tacno.

«Открытие газопровода запланировано на шесть часов утра в Господжинцах муниципалитета Жабаль», — говорится в сообщении.

Место церемонии находится на севере Сербии, в 20 километрах от города Нови-Сад. Очевидно, здесь начнется прием российского газа, который начнет поступать из «Турецкого потока» через Болгарию.

Ранее ИА Newstes сообщало, что сербский президент обещал открыть «Балканский поток», как называют продолжение «Турецкого потока» в Болгарии и Сербии, 30 декабря.

«Мы не поднимали большой шум вокруг этого, но 30 декабря все стартует, как я и обещал. Перед самым концом года мы устроим небольшой праздник, я думаю, отметим этот день», — сказал сербский президент журналистам.

Еще не построены компрессорные станции в Болгарии и Сербии. Поэтому газопровод сможет работать на треть мощности — 3−4 млрд кубометров в год, или 8−11 млн кубометров в сутки.

Судя по данным платформы RBP, в первом квартале и эта мощность будет задействована лишь на две трети. По крайней мере, еще в августе болгарский оператор «Булгартрансгаз» выставил на аукцион поставку через пункт «Киреево — Заечар» на болгаро-сербской границе 7,35 млн кубометров газа в сутки в январе — марте 2021 года. Однако продал лишь 5,7 млн кубометров в сутки. Очевидно, «Газпрому». Торги на поставку газа на второй и третий квартал прошли без результата.

Еще до строительства продолжения «Турецкого потока» оператор «Булгартрансгаз» провел аукцион на мощности газопровода и сообщил, что все они забронированы. Газопровод при этом вводят в эксплуатацию на год позже, чем планировалось. Поэтому непонятно, на каких условиях сейчас будут осуществляться поставки: все или часть мощностей будут продавать на аукционах по условию Третьего энергопакета ЕС. И когда транзитный контракт начнется действовать.

Генеральный директор «Сербиягаза» Душан Баятович сообщал «Вечерним новостям», что в декабре шли технические испытания, наладка автоматики, наполнение газопровода газом и 1 января возможен технический пуск. Однако в таком варианте мощность ветки составит из Болгарии в Сербию 3 млрд кубометров в год. А для выхода на проектные 12 млрд кубометров в обеих странах должны ввести в эксплуатацию еще компрессорные станции.

«Наша компрессорная станция будет завершена в мае следующего года, когда болгары должны достроить одну из своих, а другая будет построена в 2022 году», — пояснял Душан Баятович. Президент Газовой ассоциации Сербии Воислав Вулетич уточнял при этом, что коммерческие поставки газа в Сербию начнутся весной. В Венгрию же, по данным венгерского оператора, подадут газ из «Турецкого потока» с 1 октября, когда построят интерконнектор между двумя странами. Поэтому у «Газпрома» пока не будет нужды в использовании газопровода на полную мощность.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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