«Адские» наклонности Киева в Совфеде связали с выполнением заказов США

Влада Некрасова

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с «Пятым каналом» назвал угрозы министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы сделать тему Крыма «адской» для России «выполняющими заказы», которые поступают, в частности, из США.

Ранее в разговоре с РИА Новости российский сенатор выразил мнение, что слова главы украинской дипломатии следует расценивать лишь как «самовнушение».

Киев уже создал «совершенно адские» условия для жизни украинцев, однако сделать «адской» жизнь для России ему не удастся, уверен член Совфеда.

«Постоянные заклинания из уст различных политических деятелей Украины из числа руководителей (этой страны) адресованы не вполне адекватной и агрессивной части украинского народа. Я имею в виду националистов, прежде всего, — она (эта часть общества. — Ред.) взяла верх на Украине, и фактически Кулеба и многие из тех, кто сегодня находится в окружении (президента Украины Владимира) Зеленского, они находятся на услужении именно у этих граждан Украины», — заявил Сергей Цеков.

Сенатор также предположил, что такими высказываниями Кулеба «выполняет заказы», поступающие из-за пределов Украины, в том числе из США.

Ранее Дмитрий Кулеба в интервью украинскому телеканалу ТСН заявил, что тема Крыма должна стать для России «адской, а не священной». Он также выразил мнение, что наступит день, когда «украинский флаг поднимут в Симферополе».