Иранская разведка: США замышляют фабрикацию предлога для войны

Анастасия Иванова

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сегодня, 31 декабря, обвинил Соединённые Штаты в попытке «сфабриковать предлог» для нападения на Исламскую Республику. При этом глава иранской дипломатии подчеркнул, что Тегеран будет защищаться, даже если он не стремится к войне.

«Президент Дональд Трамп и его приспешники тратят миллиарды на то, чтобы летать на (стратегических бомбардировщиках) B-52 и отправлять (морские) армады в наш регион. Наша разведка из Ирака указывает на заговор с целью сфабриковать предлог для войны», — написал Мохаммад Джавад Зариф в «Твиттере».

По его словам, Иран не стремится к войне, но будет «открыто и напрямую защищать свой народ, безопасность и жизненные интересы».

Ранее стало известно, что США сократили штат сотрудников посольства в Багдаде в этом месяце перед первой годовщиной убийства легендарного иранского генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара 3 января в международном аэропорту Багдада. Официальные лица США заявили, что это решение вызвано опасениями по поводу возможных «актов возмездия» со стороны проиранских военизированных формирований в Ираке. В сентябре Вашингтон предупредил Ирак, что закроет своё посольство в Багдаде, если правительство страны не примет решительных мер для прекращения ракетных и других атак со стороны поддерживаемых Ираном группировок.

Как сообщало ИА Newstes, стратегические бомбардировщики В-52 ВВС США, способные нести ядерное оружие, осуществили полёт на Ближнем Востоке, призванный продемонстрировать Ирану силу и сдержать его от «необдуманных шагов» в регионе. представители Пентагона говорят, что эта «военная демонстрация мускулов» призвана предостеречь Тегеран от нападения на американские интересы или персонал в дни, предшествующие первой годовщине убийства генерала Сулеймани в результате удара американской авиации.

Рост напряжённости на Ближнем Востоке перед приближением первой годовщины убийства командующего иранскими силами спецназначения «Кодс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани фиксируется все последние дни. Вашингтон «готов отреагировать», если Тегеран начнёт атаку в ознаменование первой годовщины убийства Сулеймани, заявил ранее в этом месяце глава Центрального командования ВС США (CENTCOM, в зону ответственности входит Ближний Восток) Кеннет Маккензи.