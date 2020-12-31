Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Иранская разведка: США замышляют фабрикацию предлога для войны

Иранская разведка: США замышляют фабрикацию предлога для войны

Иранская разведка: США замышляют фабрикацию предлога для войны

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сегодня, 31 декабря, обвинил Соединённые Штаты в попытке «сфабриковать предлог» для нападения на Исламскую Республику. При этом глава иранской дипломатии подчеркнул, что Тегеран будет защищаться, даже если он не стремится к войне.

«Президент Дональд Трамп и его приспешники тратят миллиарды на то, чтобы летать на (стратегических бомбардировщиках) B-52 и отправлять (морские) армады в наш регион. Наша разведка из Ирака указывает на заговор с целью сфабриковать предлог для войны», — написал Мохаммад Джавад Зариф в «Твиттере».

По его словам, Иран не стремится к войне, но будет «открыто и напрямую защищать свой народ, безопасность и жизненные интересы».

Ранее стало известно, что США сократили штат сотрудников посольства в Багдаде в этом месяце перед первой годовщиной убийства легендарного иранского генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара 3 января в международном аэропорту Багдада. Официальные лица США заявили, что это решение вызвано опасениями по поводу возможных «актов возмездия» со стороны проиранских военизированных формирований в Ираке. В сентябре Вашингтон предупредил Ирак, что закроет своё посольство в Багдаде, если правительство страны не примет решительных мер для прекращения ракетных и других атак со стороны поддерживаемых Ираном группировок.

Как сообщало ИА Newstes, стратегические бомбардировщики В-52 ВВС США, способные нести ядерное оружие, осуществили полёт на Ближнем Востоке, призванный продемонстрировать Ирану силу и сдержать его от «необдуманных шагов» в регионе. представители Пентагона говорят, что эта «военная демонстрация мускулов» призвана предостеречь Тегеран от нападения на американские интересы или персонал в дни, предшествующие первой годовщине убийства генерала Сулеймани в результате удара американской авиации.

Рост напряжённости на Ближнем Востоке перед приближением первой годовщины убийства командующего иранскими силами спецназначения «Кодс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани фиксируется все последние дни. Вашингтон «готов отреагировать», если Тегеран начнёт атаку в ознаменование первой годовщины убийства Сулеймани, заявил ранее в этом месяце глава Центрального командования ВС США (CENTCOM, в зону ответственности входит Ближний Восток) Кеннет Маккензи.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Иранская разведка: США замышляют фабрикацию предлога для войны
Иранская разведка: США замышляют фабрикацию предлога для войны
Путин подписал закон о возможности признания иноагентами физлиц и политобъединений
Путин подписал закон о возможности признания иноагентами физлиц и
Минобороны России подвело первые итоги миротворческой операции в Карабахе
Минобороны России подвело первые итоги миротворческой операции
Звездный Instagram: как звезды провели последнюю неделю 2020 года
Звездный Instagram: как звезды провели последнюю неделю 2020 года
Российская авиация крошит сирийских игиловцев после атаки в Дейр-эз-Зоре
Российская авиация крошит сирийских игиловцев после атаки
Алиев назвал часть армянских военнопленных «арестованными террористами»
Алиев назвал часть армянских военнопленных «арестованными
София Вергара устроила вьетнамскую вечеринку в честь 44-летия мужа Джо Манганьелло
София Вергара устроила вьетнамскую вечеринку в честь 44-летия мужа
Мы выжили и победили: ТОП-10 успехов российского производства в 2020 году
Мы выжили и победили: ТОП-10 успехов российского производства в 2020
Путин уволил заместителя генерального прокурора России
Путин уволил заместителя генерального прокурора России
Лукашенко надеется на благодарность от белорусов: «Вам придётся прыгнуть»
Лукашенко надеется на благодарность от белорусов: «Вам придётся
Президент Эстонии надеется на встречу с Путиным в 2021 году
Президент Эстонии надеется на встречу с Путиным в 2021 году
Сати Казанова о скандалах в группе "Фабрика", уходе Марии Алалыкиной в ислам, муже-итальянце и планах на детей
Сати Казанова о скандалах в группе "Фабрика", уходе Марии Алалыкиной

Топ на сегодня

Протест в Южной Осетии «и не предполагает полную площадь народа»
Протест в Южной Осетии «и не предполагает полную площадь народа»
Росстат подсчитал рост реального размера средней пенсии в РФ
Росстат подсчитал рост реального размера средней пенсии в РФ
Бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков объяснил, почему запретил ей вывозить их дочь из страны
Бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков объяснил, почему запретил
Европа начала принимать азербайджанский газ
Европа начала принимать азербайджанский газ
Как в военное время — Кадыров подвел итоги года в Чечне
Как в военное время — Кадыров подвел итоги года в Чечне

Еще по теме

В Иране рассказали о вероятности войны с США после смерти Сулеймани
Российская Федерация стремится к политическому урегулированию в Сирии — руководитель МИД Ирана
Глава МИД Ирана предупредил США о последствиях отказа от «ядерной сделки»
Глава МИД Ирана назвал убийство Сулеймани актом терроризма