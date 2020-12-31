Эрдоган подбодрил турецких офицеров перед службой в центре в Азербайджане

Алексей Вольцев

Турция рассчитывает, что Российско-турецкий центр по контролю режима перемирия в Нагорном Карабахе приступит к работе в ближайшее время. Об этом заявил сегодня, 31 декабря, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт государственное информагентство Anadolu.

«Желаю успехов нашим военным, которые в рамках службы будут следить за соблюдением режима перемирия (в Нагорном Карабахе. — Ред.). Надеюсь, что строящийся центр приступит к деятельности в ближайшее время», — с таким напутствием Реджеп Тайип Эрдоган обратился по телефону к турецким офицерам, прибывшим ранее в Азербайджан для работы в указанном центре.

Генерал и 35 офицеров званием ниже Вооружённых сил Турции будут нести службу в совместном с Россией центре по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, сообщил на этой неделе министр обороны Турции Хулуси Акар. Совместный центр может начать функционировать уже в январе 2021 года, он расположится в Агдамском районе Азербайджана.

Министры обороны России и Турции, Сергей Шойгу и Хулуси Акар, подписали в прошлом месяце меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. В Минобороны РФ заявили, что решение о создании совместного мониторингового центра «позволит осуществлять надёжный контроль за соблюдением сторонами режима прекращения боевых действий и сформирует твёрдую основу для урегулирования застарелого конфликта».

На территории Нагорного Карабаха не будет никаких турецких миротворческих групп. Об этом 12 ноября заявил глава МИД России Сергей Лавров. «Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет. Об этом чётко сказано в заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России, — отметил тогда глава российской дипломатии. — Границы мобильности турецких наблюдателей ограничиваются теми географическими координатами, которые будут определены для расположения, размещения создаваемого российско-турецкого мониторингового центра на территории Азербайджана».

Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны должны были оставаться на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта размещены российские миротворцы. Был предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.