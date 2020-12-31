Кадыров назначил вице-премьера по внешней и внутренней политике
Глава Чечни Рамзан Кадыров на итоговом совещании объявил о структурных и кадровых изменениях в правительстве республики. По ходатайству председателя правительства Муслима Хучиева Джамбулат Умаров назначен вице-премьером. Он будет курировать внешнюю и внутреннюю политику.
Кадыров высоко оценил профессиональные и деловые качества Умарова. Он выразил уверенность, что новый вице-премьер оправдает оказанное доверие, передает пресс-служба главы Чечни.
Ранее Умаров занимал пост первого заместителя руководителя администрации главы и правительства региона.
Также Кадыров объявил о решении упразднить Министерство по делам молодежи. Теперь вопросы, связанные с молодежной политикой, находятся в компетенции регионального Минспорта. Кроме того, перестановки произведены в органах местного самоуправления республики. Так, новым главой Итум-Калинского муниципального района назначен Хамид Зулаев.