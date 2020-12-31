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Кадыров назначил вице-премьера по внешней и внутренней политике

Кадыров назначил вице-премьера по внешней и внутренней политике

Глава Чечни Рамзан Кадыров на итоговом совещании объявил о структурных и кадровых изменениях в правительстве республики. По ходатайству председателя правительства Муслима Хучиева Джамбулат Умаров назначен вице-премьером. Он будет курировать внешнюю и внутреннюю политику.

Кадыров высоко оценил профессиональные и деловые качества Умарова. Он выразил уверенность, что новый вице-премьер оправдает оказанное доверие, передает пресс-служба главы Чечни.

«Джамбулат Вахидович обладает богатым опытом служебной деятельности, прекрасными организаторскими данными, ораторским талантом. Но самое главное — он надежный соратник и настоящий патриот, который верой и правдой служит интересам нашей республики и Отечества. Уверен, что справится с поставленными задачами», — сказал он.

Ранее Умаров занимал пост первого заместителя руководителя администрации главы и правительства региона.

Также Кадыров объявил о решении упразднить Министерство по делам молодежи. Теперь вопросы, связанные с молодежной политикой, находятся в компетенции регионального Минспорта. Кроме того, перестановки произведены в органах местного самоуправления республики. Так, новым главой Итум-Калинского муниципального района назначен Хамид Зулаев.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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