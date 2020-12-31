Как в военное время — Кадыров подвел итоги года в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров подвел 30 декабря итоги деятельности региональных органов исполнительной власти за уходящий год.
Кадыров отметил, что год выдался сложным для всей мировой общественности из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, однако «благодаря слаженным и эффективным действиям региональных властей в Чеченской Республике удалось минимизировать его ущерб».
Более подробно о результатах проделанной работы рассказал председатель правительства республики Муслим Хучиев. По его словам, удалось сохранить положительную динамику по основным социально-экономическим показателям.
По словам Хучиева, главным достижением руководства республики можно считать недопущение неконтролируемого распространения коронавируса и сохранение человеческих жизней.
Премьер Чечни добавил, что республика заняла лидирующие позиции по уровню прозрачности бюджета, реализации нацпроектов. Также за минувший год в республике удалось снизить дотационность бюджета на 10,2% и довести ее до 47,4%.
Также в ходе заседания с докладом выступил руководитель администрации главы и правительства Хас-Магомед Кадыров.
По его словам, самую результативную работу среди муниципальных образований показал город Грозный. Высокую эффективность демонстрирует деятельность секторов по развитию территорий ЧР, в рамках этой работы на улучшение социально-экономической ситуации в районах удалось привлечь свыше 4 млрд рублей внебюджетных средств, сказал он.
Глава республики поблагодарил министров и руководителей органов власти за работу.