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Как в военное время — Кадыров подвел итоги года в Чечне

Как в военное время — Кадыров подвел итоги года в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров подвел 30 декабря итоги деятельности региональных органов исполнительной власти за уходящий год.

Кадыров отметил, что год выдался сложным для всей мировой общественности из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, однако «благодаря слаженным и эффективным действиям региональных властей в Чеченской Республике удалось минимизировать его ущерб».

«Практически весь уходящий год нам приходилось работать в круглосуточном режиме. Все ключевые сферы жизнедеятельности были подвергнуты суровому испытанию на стойкость. Это можно сравнить только с военным временем. Несмотря на все сложности, мы выстояли. Сумели минимизировать ущерб от пандемии», — сказал он.

Более подробно о результатах проделанной работы рассказал председатель правительства республики Муслим Хучиев. По его словам, удалось сохранить положительную динамику по основным социально-экономическим показателям.

«Объем отгруженных товаров за 11 месяцев 2020 года вырос на 5% и составил 107,1 млрд руб. Объем промышленного производства — 37,6 млрд руб., или 112,7%. Продукция обрабатывающих производств — 10,2 млрд руб., или 109,5%. Объем продукции сельского хозяйства — 28,9 млрд руб., или 102,4%. Удалось обеспечить достижение показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и занять второе место среди субъектов РФ», — отметил он.

По словам Хучиева, главным достижением руководства республики можно считать недопущение неконтролируемого распространения коронавируса и сохранение человеческих жизней.

«Ключевой показатель „увеличение численности населения“, характеризующий работу руководства региона в целом, демонстрирует стабильный рост даже на фоне пандемии: население республики увеличилось на 20,4 тыс. человек к уровню аналогичного периода прошлого года и на 1 ноября уже составляет 1495,7 тыс. человек. Как и в предыдущие годы, у нас самый высокий уровень естественного прироста: 14,2 на тыс. населения, тогда как в СКФО этот показатель 5,0 и минус 4,3 — в целом по стране», — заявил он.

Премьер Чечни добавил, что республика заняла лидирующие позиции по уровню прозрачности бюджета, реализации нацпроектов. Также за минувший год в республике удалось снизить дотационность бюджета на 10,2% и довести ее до 47,4%.

Также в ходе заседания с докладом выступил руководитель администрации главы и правительства Хас-Магомед Кадыров.

По его словам, самую результативную работу среди муниципальных образований показал город Грозный. Высокую эффективность демонстрирует деятельность секторов по развитию территорий ЧР, в рамках этой работы на улучшение социально-экономической ситуации в районах удалось привлечь свыше 4 млрд рублей внебюджетных средств, сказал он.

Глава республики поблагодарил министров и руководителей органов власти за работу.

«Уверен, мы справимся и обеспечим дальнейшее развитие всех жизненно важных сфер Чеченской Республики. Для этого у нас есть все средства и возможности», — заявил Кадыров.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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