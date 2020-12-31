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Лукашенко надеется на благодарность от белорусов: «Вам придётся прыгнуть»

Лукашенко надеется на благодарность от белорусов: «Вам придётся прыгнуть»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о своём новогоднем желании, признался, что хотел бы когда-нибудь услышать от людей благодарность за сделанное для страны в период его нахождения у власти.

«Желание у меня одно: чтобы народ когда-нибудь сказал спасибо за то, что мы сделали за этот период времени. А ведь сделали немало — большое видится на расстоянии. Нам повезло, что именно мы с вами построили первое суверенное и независимое государство», — приводит сегодня, 31 декабря, слова Александра Лукашенко информагентство «Sputnik Беларусь».

Как отметил белорусский лидер, сейчас кому-то это может казаться незначительным — «мол, что в этом такого: построили и построили». Однако пройдёт время и будем говорить детям и внукам: «Смотрите, мы это сделали», отметил Лукашенко.

«То есть мы планку подняли довольно высоко, так что вам придётся прыгнуть», — добавил глава государства.

Напомним, в Белоруссии несколько месяцев продолжаются акции протеста против итогов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК страны, победу на них в шестой раз одержал Александр Лукашенко. Занявшая второе место Светлана Тихановская не признала результаты голосования и бежала из страны. Позже белорусская оппозиция создала Координационный совет, который призывает продолжать протесты и требует отставки действующего главы государства.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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