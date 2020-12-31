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Минобороны России подвело первые итоги миротворческой операции в Карабахе

Минобороны России подвело первые итоги миротворческой операции в Карабахе

Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. На двадцати трёх наблюдательных постах российскими миротворцами ведётся круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения, говорится в Информационном бюллетене Министерства обороны РФ по развёртыванию российского воинского контингента миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта (на 31 декабря 2020 г.).

Российским миротворческим контингентом обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры. За сутки российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 265 беженцев. Всего с 14 ноября 2020 г. в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 46 778 человек, отметили в военном ведомстве.

Специалистами российского миротворческого контингента продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. Всего в ходе разминирования в регионе (с 23 ноября 2020 г.) от неразорвавшихся боеприпасов очищены 400,3 га территории, 151,7 км дорог, 617 домостроений, в том числе 22 социально значимых объекта, обнаружены и обезврежены 16 647 взрывоопасных предметов.

Российским миротворческим контингентом во взаимодействии с представителями Международного комитета Красного Креста и МЧС Нагорного Карабаха продолжается поиск и передача тел погибших в ходе недавних боевых действий в зоне конфликта. Продолжается работа «горячей линии» по сбору сведений об участниках конфликта в Нагорном Карабахе, пропавших без вести. С начала её работы принято 553 обращения. Все обращения переданы в поисковые группы Центра примирения сторон.

Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооружённых сил Азербайджана и Армении, подытожили в Минобороны РФ.

Напомним, российские миротворцы находятся в зоне карабахского конфликта в соответствии с договорённостями, зафиксированными в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о полном прекращении огня в Карабахе, подписанном 9 ноября. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операции располагается в Степанакерте. Зона проведения миротворческой миссии разделена на сектора «Север» и «Юг». В регионе дислоцировано 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники ВС РФ.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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