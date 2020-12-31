На Донбассе справились с вызовами 2020 года — мнение
Уходящий 2020 год был очень сложным для Донбасса, так как связанные с пандемией трудности наложились на военную ситуацию, однако республики справились с этими вызовами, заявил ИА Newstes руководитель Общественной палаты ДНР Александр Кофман. По его словам, в ДНР в уходящем году не только достойно отреагировали на проблему пандемии, но и совершили прорыв в дипломатической плоскости выступлением в Совбезе ООН.
Он подчеркнул, что все эти успехи были достигнуты в условиях постоянной блокады и более редких, но тем не менее существующих обстрелов с украинской стороны. «Я очень рад, что этот сложный год заканчивается, но я считаю, что республики встретили и провели его достойно», — сказал Александр Кофман.
Ранее ИА Newstes сообщало, что в новом году Россия по линии прямого сотрудничества будет наращивать помощь Донбассу. Об этом заявил Владимир Путин во время своей ежегодной пресс-конференции. По словам российского президента, помощь будет касаться и поддержки производства, и поддержки «инфраструктурного характера вопросов», и решения социальных проблем.