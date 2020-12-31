На Донбассе справились с вызовами 2020 года — мнение

Лидия Мартынова

Уходящий 2020 год был очень сложным для Донбасса, так как связанные с пандемией трудности наложились на военную ситуацию, однако республики справились с этими вызовами, заявил ИА Newstes руководитель Общественной палаты ДНР Александр Кофман. По его словам, в ДНР в уходящем году не только достойно отреагировали на проблему пандемии, но и совершили прорыв в дипломатической плоскости выступлением в Совбезе ООН.

«2020 год был непростым для всех — это проблемы, связанные с пандемией и экономическое падение как следствие данной проблемы. Но, на мой взгляд, ДНР с честью справилась со свалившимися на нее сложностями и закалилась перед 2021 годом, от которого мы, конечно, ждем побед, радости и свершений, но и к трудностям готовы, если они будут. Как говорится, все, что нас не убивает, делает нас сильнее, и в 2021 год мы входим значительно более подготовленными по всем параметрам, чем в 2010. Что касается главных событий в жизни республики, то это, несомненно, выступление наших представителей на саммите безопасности ООН, это организация фестиваля фантастики, который стал крупнейшим на постсоветском пространстве, это множество мелких побед — несколько квадратных сотен километров отремонтированных кровель, множество отремонтированных дорог, множество отремонтированных водоводов. Это все успехи этого года», — сказал Александр Кофман.

Он подчеркнул, что все эти успехи были достигнуты в условиях постоянной блокады и более редких, но тем не менее существующих обстрелов с украинской стороны. «Я очень рад, что этот сложный год заканчивается, но я считаю, что республики встретили и провели его достойно», — сказал Александр Кофман.

Ранее ИА Newstes сообщало, что в новом году Россия по линии прямого сотрудничества будет наращивать помощь Донбассу. Об этом заявил Владимир Путин во время своей ежегодной пресс-конференции. По словам российского президента, помощь будет касаться и поддержки производства, и поддержки «инфраструктурного характера вопросов», и решения социальных проблем.