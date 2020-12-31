Путин уволил заместителя генерального прокурора России

Лидия Мартынова

Президент Владимир Путин уволил заместителя генерального прокурора России Виктора Гриня.

Соответствующий указ главы государства опубликован сегодня, 31 декабря, на портале правовой информации.

Виктор Гринь с 1 января освобождён от этой должности.

О том, что Гринь, который с 2006 года является заместителем генпрокурора и курировал следствие в центральных аппаратах МВД и Следственного комитета, покидает надзорное ведомство, СМИ стало известно на этой неделе. 1 января 2021 года Виктору Гриню исполняется 70 лет — это предельный срок для службы заместителя генпрокурора.

Заместителем генпрокурора Виктор Гринь, занимавший до этого должности прокурора Читинской области и Красноярского края, был назначен 7 июля 2006 года, буквально через несколько дней после того, как надзорное ведомство возглавил бывший министр юстиции Юрий Чайка.