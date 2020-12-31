Путин уволил заместителя генерального прокурора России
Президент Владимир Путин уволил заместителя генерального прокурора России Виктора Гриня.
Соответствующий указ главы государства опубликован сегодня, 31 декабря, на портале правовой информации.
Виктор Гринь с 1 января освобождён от этой должности.
О том, что Гринь, который с 2006 года является заместителем генпрокурора и курировал следствие в центральных аппаратах МВД и Следственного комитета, покидает надзорное ведомство, СМИ стало известно на этой неделе. 1 января 2021 года Виктору Гриню исполняется 70 лет — это предельный срок для службы заместителя генпрокурора.
Заместителем генпрокурора Виктор Гринь, занимавший до этого должности прокурора Читинской области и Красноярского края, был назначен 7 июля 2006 года, буквально через несколько дней после того, как надзорное ведомство возглавил бывший министр юстиции Юрий Чайка.