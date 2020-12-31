Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Путин уволил заместителя генерального прокурора России

Путин уволил заместителя генерального прокурора России

Президент Владимир Путин уволил заместителя генерального прокурора России Виктора Гриня.

Соответствующий указ главы государства опубликован сегодня, 31 декабря, на портале правовой информации.

Виктор Гринь с 1 января освобождён от этой должности.

О том, что Гринь, который с 2006 года является заместителем генпрокурора и курировал следствие в центральных аппаратах МВД и Следственного комитета, покидает надзорное ведомство, СМИ стало известно на этой неделе. 1 января 2021 года Виктору Гриню исполняется 70 лет — это предельный срок для службы заместителя генпрокурора.

Заместителем генпрокурора Виктор Гринь, занимавший до этого должности прокурора Читинской области и Красноярского края, был назначен 7 июля 2006 года, буквально через несколько дней после того, как надзорное ведомство возглавил бывший министр юстиции Юрий Чайка.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

София Вергара устроила вьетнамскую вечеринку в честь 44-летия мужа Джо Манганьелло
София Вергара устроила вьетнамскую вечеринку в честь 44-летия мужа
Мы выжили и победили: ТОП-10 успехов российского производства в 2020 году
Мы выжили и победили: ТОП-10 успехов российского производства в 2020
Путин уволил заместителя генерального прокурора России
Путин уволил заместителя генерального прокурора России
Лукашенко надеется на благодарность от белорусов: «Вам придётся прыгнуть»
Лукашенко надеется на благодарность от белорусов: «Вам придётся
Президент Эстонии надеется на встречу с Путиным в 2021 году
Президент Эстонии надеется на встречу с Путиным в 2021 году
Сати Казанова о скандалах в группе "Фабрика", уходе Марии Алалыкиной в ислам, муже-итальянце и планах на детей
Сати Казанова о скандалах в группе "Фабрика", уходе Марии Алалыкиной
Совфед намерен ограничить максимальное количество животных у россиян
Совфед намерен ограничить максимальное количество животных у россиян
Итоги 2020 года: как это было на SPLETNIK.RU
Итоги 2020 года: как это было на SPLETNIK.RU
Эрдоган подбодрил турецких офицеров перед службой в центре в Азербайджане
Эрдоган подбодрил турецких офицеров перед службой в центре
В Израиле умер ещё один человек после прививки Pfizer
В Израиле умер ещё один человек после прививки Pfizer
Роструд огласил весь список выходных в 2021 году
Роструд огласил весь список выходных в 2021 году
Премьер Британии подписал торговое соглашение с ЕС
Премьер Британии подписал торговое соглашение с ЕС

Топ на сегодня

Протест в Южной Осетии «и не предполагает полную площадь народа»
Протест в Южной Осетии «и не предполагает полную площадь народа»
Мининский университет обучил методике преподавания русского языка как иностранного более 2 тысяч человек
Мининский университет обучил методике преподавания русского языка как
Дмитрий Дементьев
Дмитрий Дементьев
Вучич перенес открытие «Турецкого потока» на утро после новогодней ночи
Вучич перенес открытие «Турецкого потока» на утро после новогодней
Кризис не помешал. Украина вдвое увеличила импорт черной икры
Кризис не помешал. Украина вдвое увеличила импорт черной икры

Еще по теме

Совфед отправил в отставку заместителей генпрокурора РФ Гуцана и Семчишина
Путин уволил замглавы СК Александра Сорочкина
Чайку освободили от должности генерального прокурора
Совфед освободил Чайку от должности Генпрокурора