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Санду надеется, что Конституционный суд позволит самороспуск парламента

Санду надеется, что Конституционный суд позволит самороспуск парламента

Президент Молдавии Майя Санду рассчитывает, что Конституционный суд разрешит парламенту республики самостоятельно распуститься. Об этом она заявила в среду вечером, комментируя в эфире телеканала TV-8 соответствующее обращение в инстанцию депутатов оппозиционной Партии действия и солидарности (ПДС), которой она ранее руководила.

«Мы выступаем за проведение досрочных парламентских выборов. Чтобы провести их как можно скорее, парламент может принять решение о самороспуске. Мы надеемся, что судьи рассмотрят запрос наших депутатов как можно скорее и объявят его законным», — сказала Санду, отметив, что в случае отказа КС будут запущены другие процедуры.

Ранее вице-спикер парламента Михай Попшой, который представляет ПДС, заявил, что депутаты этой партии обратились в КС, чтобы получить ответ на вопрос, может ли парламент принять решение о самороспуске голосами двух третей депутатов. Он подчеркнул, что такое решение судей поможет избежать экономических и социальных рисков, которые могут стать следствием разразившегося в стране политического кризиса.

Со своей стороны, лидер крупнейшей в Молдавии Партии социалистов, бывший президент Игорь Додон призвал Санду как можно скорее начать процедуру роспуска парламента. Он напомнил, что правительство Иона Кику, которое сформировали социалисты, подало в отставку 23 декабря, «открыв путь для запуска процедур по роспуску парламента».

Согласно молдавской конституции, президент может распустить парламент в двух случаях — если депутаты в течение трех месяцев не приняли ни одного закона и если они в течение 45 дней дважды отклонили предложенную главой государства кандидатуру премьера. На этой неделе Санду провела консультации с парламентскими фракциями, после чего обязана выдвинуть кандидата на пост главы кабинета. Однако полной уверенности, что парламентарии его дважды отклонят у нее нет.

Хотя практически все фракции в парламенте публично заявили о готовности к досрочным выборам, многие депутаты не желают их, так как понимают, что в будущий парламент могут не попасть.

Согласно опросам, только социалисты Додона и партия Санду могут преодолеть 6-процентный барьер. Президент Молдавии желает ускорить этот процесс, так как глава государства в Молдавии не обладает достаточными полномочиями и для управления страной хочет заручиться поддержкой большинства в новом парламенте, чтобы сформировать свой кабинет министров.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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