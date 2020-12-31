Санду надеется, что Конституционный суд позволит самороспуск парламента

Влада Некрасова

Президент Молдавии Майя Санду рассчитывает, что Конституционный суд разрешит парламенту республики самостоятельно распуститься. Об этом она заявила в среду вечером, комментируя в эфире телеканала TV-8 соответствующее обращение в инстанцию депутатов оппозиционной Партии действия и солидарности (ПДС), которой она ранее руководила.

«Мы выступаем за проведение досрочных парламентских выборов. Чтобы провести их как можно скорее, парламент может принять решение о самороспуске. Мы надеемся, что судьи рассмотрят запрос наших депутатов как можно скорее и объявят его законным», — сказала Санду, отметив, что в случае отказа КС будут запущены другие процедуры.

Ранее вице-спикер парламента Михай Попшой, который представляет ПДС, заявил, что депутаты этой партии обратились в КС, чтобы получить ответ на вопрос, может ли парламент принять решение о самороспуске голосами двух третей депутатов. Он подчеркнул, что такое решение судей поможет избежать экономических и социальных рисков, которые могут стать следствием разразившегося в стране политического кризиса.

Со своей стороны, лидер крупнейшей в Молдавии Партии социалистов, бывший президент Игорь Додон призвал Санду как можно скорее начать процедуру роспуска парламента. Он напомнил, что правительство Иона Кику, которое сформировали социалисты, подало в отставку 23 декабря, «открыв путь для запуска процедур по роспуску парламента».

Согласно молдавской конституции, президент может распустить парламент в двух случаях — если депутаты в течение трех месяцев не приняли ни одного закона и если они в течение 45 дней дважды отклонили предложенную главой государства кандидатуру премьера. На этой неделе Санду провела консультации с парламентскими фракциями, после чего обязана выдвинуть кандидата на пост главы кабинета. Однако полной уверенности, что парламентарии его дважды отклонят у нее нет.

Хотя практически все фракции в парламенте публично заявили о готовности к досрочным выборам, многие депутаты не желают их, так как понимают, что в будущий парламент могут не попасть.

Согласно опросам, только социалисты Додона и партия Санду могут преодолеть 6-процентный барьер. Президент Молдавии желает ускорить этот процесс, так как глава государства в Молдавии не обладает достаточными полномочиями и для управления страной хочет заручиться поддержкой большинства в новом парламенте, чтобы сформировать свой кабинет министров.