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Ирак эвакуировал свой нефтетанкер после обнаружения сложной морской мины

Ирак эвакуировал свой нефтетанкер после обнаружения сложной морской мины

Иракский нефтяной танкер пришлось срочно эвакуировать после того, как была обнаружена мина, прикреплённая к его корпусу, заявили сегодня, 1 января, представители военного командования арабской республики, передаёт Reuters.

Танкер находился в международных водах примерно в 28 морских милях (52 км) от побережья Ирака в Персидском заливе и переваливал топливо на борт другого судна, когда взрывное устройство было обнаружено в минувший четверг, говорится в сообщении.

«Это сложная морская бомба с датчиками, которая может вызвать внезапный взрыв, — сказал Reuters источник в иракской системе безопасности. — Наша команда раньше не занималась такими минами, и мы попросили помощи у более профессиональной команды по взрывным устройствам».

Два других источника британского информагентства в спецслужбах Ирака сообщили, что военно-морские силы страны после обнаружения мины предприняли незамедлительные меры по обеспечения безопасности в районе инцидента, и танкер был сразу изолирован от других судов.

За последние несколько лет на фоне роста региональной напряжённости зафиксировано несколько нападений на нефтяные танкеры в Персидском заливе и Красном море. В прошлом месяце в результате взрыва был повреждён танкер, находившийся на красноморском терминале в саудовской Джидде, к северу от границы с Йеменом, отмечает Reuters.

Как сообщало ИА Newstes, арабские монархии осудили то, что было названо ими «нападением террористов» на нефтяной танкер, выгружавший 14 декабря топливо в порту саудовской Джидды. Небольшое судно, гружённое взрывчаткой, нацелилось на нефтетанкер компании BW Rhine под флагом Сингапура, на котором находилось 60 000 тонн бензина, что привело к взрыву и возгоранию на борту. Экипаж судна потушил пожар, пострадавших не было, но оказался существенно повреждённым корпус танкера.

В нападении подозреваются боевики йеменского повстанческого движения «Ансар Алла» («Помощники Аллаха», хуситы). Атака произошла в период возросшей напряжённости на Ближнем Востоке из-за конфронтации между Ираном и его главными геополитическими противниками в регионе — США, Израилем и Саудовской Аравией.

Поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы и раньше использовали морские мины в своей затяжной войне против коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Красное море является жизненно важным маршрутом как для коммерческих перевозок, так и для глобальных поставок энергоносителей. Мины в этой акватории уносят течения, которые меняются в зависимости от сезона в Красном море.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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