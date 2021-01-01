Ирак эвакуировал свой нефтетанкер после обнаружения сложной морской мины

Влада Некрасова

Иракский нефтяной танкер пришлось срочно эвакуировать после того, как была обнаружена мина, прикреплённая к его корпусу, заявили сегодня, 1 января, представители военного командования арабской республики, передаёт Reuters.

Танкер находился в международных водах примерно в 28 морских милях (52 км) от побережья Ирака в Персидском заливе и переваливал топливо на борт другого судна, когда взрывное устройство было обнаружено в минувший четверг, говорится в сообщении.

«Это сложная морская бомба с датчиками, которая может вызвать внезапный взрыв, — сказал Reuters источник в иракской системе безопасности. — Наша команда раньше не занималась такими минами, и мы попросили помощи у более профессиональной команды по взрывным устройствам».

Два других источника британского информагентства в спецслужбах Ирака сообщили, что военно-морские силы страны после обнаружения мины предприняли незамедлительные меры по обеспечения безопасности в районе инцидента, и танкер был сразу изолирован от других судов.

За последние несколько лет на фоне роста региональной напряжённости зафиксировано несколько нападений на нефтяные танкеры в Персидском заливе и Красном море. В прошлом месяце в результате взрыва был повреждён танкер, находившийся на красноморском терминале в саудовской Джидде, к северу от границы с Йеменом, отмечает Reuters.

Как сообщало ИА Newstes, арабские монархии осудили то, что было названо ими «нападением террористов» на нефтяной танкер, выгружавший 14 декабря топливо в порту саудовской Джидды. Небольшое судно, гружённое взрывчаткой, нацелилось на нефтетанкер компании BW Rhine под флагом Сингапура, на котором находилось 60 000 тонн бензина, что привело к взрыву и возгоранию на борту. Экипаж судна потушил пожар, пострадавших не было, но оказался существенно повреждённым корпус танкера.

В нападении подозреваются боевики йеменского повстанческого движения «Ансар Алла» («Помощники Аллаха», хуситы). Атака произошла в период возросшей напряжённости на Ближнем Востоке из-за конфронтации между Ираном и его главными геополитическими противниками в регионе — США, Израилем и Саудовской Аравией.

Поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы и раньше использовали морские мины в своей затяжной войне против коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Красное море является жизненно важным маршрутом как для коммерческих перевозок, так и для глобальных поставок энергоносителей. Мины в этой акватории уносят течения, которые меняются в зависимости от сезона в Красном море.