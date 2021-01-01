Иран призвал ООН ограничить активность США в Персидском заливе

Алексей Вольцев

Иран просит Совет Безопасности ООН и международное сообщество призвать США прекратить дестабилизирующие шаги в Персидском заливе, говорится в письме временного поверенного в делах ИРИ при ООН Эшага аль-Хабиба.

«Военный авантюризм США в Персидском заливе и Оманском море (Аравийском) усилился, особенно в последние недели. Помимо отправки в этот регион передового и высокотехнологичного оружия за последние несколько недель, Соединенные Штаты совершили ряд провокационных военных действий», — пишет автор письма, которое распространило постпредство Ирана при ООН.

По его словам, к таким провокационным действиям относятся полеты в последние дни стратегических бомбардировщиков США над Персидским заливом.

Как утверждает аль-Хабиб, такие конфронтационные меры усугубили и без того напряженную обстановку в этом нестабильном регионе. Подобные воинственные тенденции могут обострить ситуацию до тревожного уровня, пишет он.

«Очевидно, что Соединенные Штаты несут полную ответственность за все последствия, — сказано в письме.

«Поскольку такой военный авантюризм явно противоречит целям и принципам ООН и имеет серьезные последствия для регионального и международного мира и безопасности, ожидаем, что Совет Безопасности ООН заставит Соединенные Штаты соблюдать принципы и правила международного права и (побудит) остановить эти незаконные меры. Точно так же международное сообщество должно потребовать, чтобы Соединенные Штаты прекратили свои дестабилизирующие меры в таком неустойчивом регионе, как Персидский залив», — отмечается в письме.