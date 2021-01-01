Первый танкер с СПГ пришел в Хорватию: США добрались до Венгрии

Анастасия Иванова

В Хорватию пришел первый танкер СПГ. Американский сжиженный газ предназначается для Венгрии и добрался до страны из Восточной Европы раньше «Турецкого потока», который из-за задержек в Болгарии запустили в Сербию с опозданием на год.

По данным навигационного портала Marinetraffic, 1 января танкер Tristar Ruby прибыл в хорватский порт Омишаль на острове Крк. С американского терминала Cove Point на восточном побережье США он доставил на новый приемный терминал LNG Croatia первый груз сжиженного газа. Объем поставки составит около 100 млн кубометров.

«После проведения всех испытаний и проверок безопасности началась процедура перевалки СПГ на судно FSRU LNG Croatia. Ожидается, что процедура продлится до 3 января, после чего танкер Tristar Ruby покинет территорию терминала. Эта операция знаменует начало коммерческой эксплуатации терминала», — сообщил оператор LNG Croatia.

Иллюстрация: marinetraffic.com.Иллюстрация: lng.hr.

Аналитик по СПГ агентства ICIS Том Марзек-Мансер до этого писал в Twitter, что первый груз предназначен для венгерской госкомпании MFGK, входящей в группу MVM.

Начало поставок СПГ из США должно было совпасть с запуском продолжения «Турецкого потока» в Венгрию. Однако из-за задержек со строительством в Болгарии подачу российского газа пока по черноморскому газопроводу начали только в Сербию, а в Венгрию они начнутся с 1 октября.

«Очень большая веха для американского СПГ. С 2013 года США работает с Хорватией и соседними нациями над созданием „Коридора Север — Юг“. Хорватский терминал на острове Крк — самый южный. Он принесет долгожданную конкуренцию для Хорватии и Венгрии», — сообщала в Twitter Ассоциация производителей СПГ США LNG Allies.

Мощность терминала составит 2,6 млрд кубометров газа в год. На остров Крк будут поставлять СПГ для хорватских и венгерских предприятий. По данным оператора LNG Croatia, на ближайшие три года терминал почти полностью забронирован — в среднем 2,5 млрд кубометров в год. Основу поставок составят грузы СПГ из США и Катара.

Венгерское издание 444 отмечало, что США давно давили на Венгрию и Хорватию, чтобы те создали терминал СПГ и снизили зависимость от России. Американские дипломаты при этом настаивали на мощности в 5−10 млрд кубометров в год. Однако такие объемы странам просто не нужны, и они согласились на 2,6 млрд кубометров. При этом окончательную точку в решении судьбы терминала поставил Будапешт, без которого его и быть не могло. Венгерское издание замечало, что желающих закупать газ через Хорватию было мало и венгерское правительство попросило госгруппу MVM заключить контракт на 1 млрд кубометров. Она согласилась, но три четверти закупаемого СПГ все равно будет оставаться в Хорватии в обмен на российский газ, так как Энергетическое агентство Хорватии установило очень высокую плату за исходящую мощность в Венгрию.

«По словам одного из экспертов, плата за мощность настолько нереалистично высока, что для всех участников рынка очевидно, что газ не может поступать в Венгрию из Хорватии, что бы политики ни говорили об исторических соглашениях и новом сотрудничестве», — писало 444.

Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач говорил ИА Newstes, что поставки американского СПГ в Хорватию и Венгрию — это промоакция по продвижению США на европейские рынки газа: «У Венгрии нет физической потребности в этом газе и поставки СПГ по сравнению с импортом из России будут небольшими». В 2019 году «Газпром» экспортировал в Венгрию 10,5 млрд кубометров газа, а в Хорватию — 2,8 млрд.

Как сообщало ИА Newstes, «Коридор Север — Юг» является частью политического проекта «Троеморье», который США развивают со странами Восточной Европы: от Польши и Прибалтики до Болгарии и Хорватии. В энергетике он пока заключается в том, что в Польше, Литве и Хорватии построили терминалы СПГ, через которые США планируют поставлять свой газ странам Восточной Европы в качестве альтернативы российскому.

«Действительно, мы видим строительство новой инфраструктуры в Европе. Она позволяет странам, не имеющим выхода к морю получать СПГ. Со стороны Балтийского моря газ удаленных производителей можно получать через Польшу и Литву, а в Юго-Восточной Европе Брюссель и США делают ставку как раз на приемный терминал на острове Крк. Далее предполагается строить соединительные газопроводы — интерконнекторы. Из Польши — на юг, от Хорватии — на север. Я думаю, что в итоге вся эта инфраструктура может действительно быть достроена», — замечал ведущий аналитик ФНЭБ и эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Он отмечал, что наличие инфраструктуры не гарантирует низкие цены на газ. «Обычно в Европе все было наоборот: СПГ был дороже, чем российский трубопроводный газ. Особенно для стран, которые реализуют тот самый проект „Троеморья“. Например, Польша, заключая свой самый первый контракт на покупку СПГ у Катара, договорилась покупать сжиженный газ по цене более чем в два раза дороже, чем получала топливо у „Газпрома“ (на тот момент это было примерно $ 850 за тысячу кубометров катарского против $ 400 долларов за российский)», — Игорь Юшков считает, что потребителям придется дорого заплатить за такую диверсификацию.

«Но для США подобные проекты выгодны, так как страны Восточной Европы, как правило, менее самостоятельны и стремятся продемонстрировать свою политическую лояльность США. Поэтому они готовы приобретать американский СПГ даже по высокой цене. Это в меньшей степени касается Венгрии, но справедливо для Украины, Польши, стран Прибалтики…» — уверен ведущий аналитик ФНЭБ.

«Коридор Север-Юг» должен стать неким буфером между Россией и Западной Европой. При этом собственные интересы США простираются куда дальше газа. Так, например, Вашингтон лоббирует, чтобы именно американские компании строили новые энергоблоки АЭС в странах «Троеморья» — Польше, Румынии, Чехии и Болгарии.

Замдиректора ФНЭБ Алексей Гривач замечал, что проект опасен в первую очередь для единой Европы. «Речь идёт о политике, направленной на наращивание влияния третьей страны на части европейской территории», — говорил эксперт.