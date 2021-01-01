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Президент Казахстана: Влияние Турции возросло

Президент Казахстана: Влияние Турции возросло

Влияние Турции на мировой арене возросло. Такое мнение высказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в состоявшемся сегодня, 1 января, телефонном разговоре с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Глава государства отметил, что в последние годы влияние Турции на международной арене возросло, о чем свидетельствует и урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность за такую оценку участия Турции в разрешении этого многолетнего конфликта», — сообщает пресс-служба Токаева.

Президент Казахстана отметил, что, несмотря на пандемию коронавируса, сотрудничество между двумя странами успешно развивается, объем взаимной торговли в ушедшем году составил $ 2,6 млрд. Собеседник, в свою очередь, отметил, что товарооборот можно утроить.

Эрдоган пожелал успешных парламентских выборов 10 января этого года и отметил, что за их проведением будут наблюдать турецкие представители. В заключение беседы политики договорились проработать возможность визита президента Турции в Казахстан в наступившем году.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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