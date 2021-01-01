Родные погибшего в Грозном полицейского объявили кровную месть убийцам

Алексей Вольцев

Родственники убитого 22-летнего полицейского Магомеда Джабраилова объявили кровную месть семьям двух уничтоженных в Грозном уроженцев Ингушетии. Об этом говорится в опубликованном в YouTube видеообращении.

Как передает телеграм-канал Top-Chechnya, родственник убитого 28 декабря Джабраилова обратился к ингушским фамилиям Султыговых и Тимурзиевых с претензией об отсутствии уважения к убитому и несоблюдению адатов.

«Обоим фамилиям объявлена месть. Как отмечает выступающий, вместо того, чтобы согласно адатам приехать и выразить соболезнования родственникам убитого, старейшины записали несколько видео», — пишет телеграм-канал.

ИА Newstes сообщало, что 28 декабря двое вооруженных ножами мужчин совершили попытку завладеть оружием сотрудников ППС. Погиб 22-летний полицейский. Ответным огнем нападавшие были уничтожены. Пострадал один сотрудник правоохранительных органов.

Данные боевиков обнародовал глава Чечни Рамзан Кадыров, это два брата, уроженцы Республики Ингушетия Хасан и Хусейн, которые в 2012 году переехали в Чечню и работали в одной из пекарен.

После этого представители двух ингушских тейпов записали видеообращение к Кадырову с просьбой предоставить доказательства противоправных действий братьев Тимурзиевых, которые были уничтожены после нападения на полицейских в центре Грозного.

На обращение ответил в «Инстаграме» председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Он заявил об угрозе кровной мести со стороны родных погибшего. В свою очередь Кадыров пообещал наказать тех, кто попробует использовать произошедшее для обострения ситуации между чеченцами и ингушами.