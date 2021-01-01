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СМИ: Сенаторы США собираются выступить в поддержку Трампа

СМИ: Сенаторы США собираются выступить в поддержку Трампа

Группа законодателей-республиканцев может попытаться оспорить результаты президентских выборов в стране при утверждении итогов голосования в Конгрессе США 6 января. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте телеканала CNN.

Как сообщили его журналистам два конгрессмена-республиканца, они ожидают, что такую попытку могут предпринять около 140 их однопартийцев в Палате представителей и несколько в Сенате. По оценке телеканала, «у союзников президента Дональда Трампа из числа республиканцев фактически нет шансов изменить итоги» указанной процедуры. Как отмечается в материале, законодатели, о которых идет речь, могут «лишь отложить на несколько часов неизбежное утверждение Байдена в качестве победителя при голосовании коллегии выборщиков и нового президента».

По сведениям телеканала, глава республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл призывает своих однопартийцев в верхней палате не пытаться оспорить результаты выборов президента.

6 января на совместном заседании обеих палат Конгресса США должны быть утверждены результаты голосования выборщиков. Согласно существующим правилам, законодатели могут выступить против утверждения итогов голосования в том или ином штате. Возражение должно быть подано в письменной форме по меньшей мере одним членом Палаты представителей и одним членом Сената. В случае подачи такого протеста заседание Конгресса будет приостановлено, чтобы обе палаты раздельно рассмотрели и провели голосования по данному вопросу. Если хотя бы одна из палат законодательного органа выскажется против, протест не принимается. Эксперты отмечают, что Палата представителей, где большинство принадлежит демократам, проголосует против любой инициативы, ставящей под сомнение победу Байдена.

Выборы состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. Трамп не признал поражение и обратился в суды с требованием пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако иски были отклонены инстанциями, в том числе Верховным судом США.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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