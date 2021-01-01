СМИ: Трампа подталкивают к «хирургическим ударам» по ядерным объектам Ирана

Лидия Мартынова

Израиль и Саудовская Аравия подталкивают Дональда Трампа к нанесению «хирургических ударов» по ядерным объектам Ирана до вступления в должность избранного президента США Джо Байдена, инаугурация которого должна состояться 20 января. Как сообщила накануне, 31 декабря, панарабская газета «Дар аль-Хаят» (штаб-квартира в Лондоне), ссылаясь на свои анонимные источники в Вашингтоне, Израиль и Саудовская Аравия «оказывают сильное давление на Трампа, чтобы он вывел из строя ядерные объекты Ирана хирургическими ударами».

Таким образом, отмечают собеседники издания, покидающий вскоре Белый дом американский лидер, по задумке израильтян и саудовцев, должен максимально осложнить для Джо Байдена возвращение США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.

Также указывается, что Тель-Авив и Эр-Рияд настаивают на целесообразности проведения точечных ударов по ядерной инфраструктуре Исламской Республики в виду того, что её власти в прошлом году пошли на «грубое нарушение» СВПД, возобновив обогащение урана до 20-процентного уровня.

Согласно информации «Дар аль-Хаят», Объединённые Арабские Эмираты не участвуют в этих усилиях Израиля и Саудовской Аравии по лоббированию ударов по Ирану, несмотря на сохраняющиеся непростые отношения Абу-Даби с Тегераном.

Как сообщало ИА Newstes, президент Ирана Хасан Роухани заявил 17 декабря, что «не сомневается» в том, что новая администрация США вернётся в ядерную сделку 2015 года и снимет калечащие санкции с иранской экономики. Его выступление прозвучало на следующий день после того, как верховный руководитель Исламской Республики аятолла Сейид Али Хаменеи фактически также одобрил быстрое возобновление Тегераном своих обязательств по СВПД, если США в свою очередь отменят жёсткие санкции против ИРИ.

Хасан Роухани также дал тогда понять избранному президенту США Джо Байдену, что руководство Ирана готово вернуться к полному выполнению всех своих обязательств по ядерной сделке, ограничивающего деятельность Тегерана в области атомной энергии в обмен на отмену международных и односторонних санкций, если Вашингтон откажется от санкционного курса в отношении ИРИ.

Джо Байден в прошлом месяце раскритиковал иранский курс нынешней американской администрации во главе с Дональдом Трампом, включая решение уходящего президента в одностороннем порядке разорвать ядерную сделку с Ираном. Он подтвердил своё желание вернуть США в СВПД при условии, если сам Иран возобновит выполнение всех условий соглашения 2015 года в полном объёме. При этом Байден подчеркнул, что не намерен позволять Ирану обрести военный ядерный потенциал.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф накануне, 31 декабря, обвинил Соединённые Штаты в попытке «сфабриковать предлог» для нападения на Исламскую Республику. При этом глава иранской дипломатии подчеркнул, что Тегеран будет защищаться, даже если он не стремится к войне.

Стратегические бомбардировщики В-52 ВВС США, способные нести ядерное оружие, осуществили полёт на Ближнем Востоке, призванный продемонстрировать Ирану силу и сдержать его от «необдуманных шагов» в регионе. Представители Пентагона говорят, что эта «военная демонстрация мускулов» призвана предостеречь Тегеран от нападения на американские интересы или персонал в дни, предшествующие первой годовщине убийства легендарного иранского генерала Касема Сулеймани в результате удара американской авиации 3 января 2020 года в международном аэропорту Багдада.

Рост напряжённости на Ближнем Востоке перед приближением первой годовщины убийства командующего иранскими силами спецназначения «Кодс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани фиксируется все последние дни. Вашингтон «готов отреагировать», если Тегеран начнёт атаку в ознаменование первой годовщины убийства Сулеймани, заявил ранее в этом месяце глава Центрального командования ВС США (CENTCOM, в зону ответственности входит Ближний Восток) Кеннет Маккензи.