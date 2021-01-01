Тихановская ждет «свободной Белоруссии» в 2021 году

Алексей Вольцев

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в новогоднем поздравлении, которое транслировалось в интернете, выразила надежду, что в 2021 году её соотечественники будут жить в «свободной Беларуси».

«В новом году мы будем жить вместе в нашем доме, в свободной Беларуси», — сказала Тихановская.

Она заявила, что 2020 год был сложным, богатым на сложности для всего мира, но для Беларуси — особенно. «Однако, год также подарил нам много надежд и вдохновения», — считает Тихановская.

«Каждый из нас вышел (на протесты), чтобы мы вернули себе наш общий дом, потому что дом — это место, где мы хозяева, место, где живёт народ, а не народец. Это место, где мы и наши родные в безопасности. Место, где ценят и любят всех и каждого и тех, кто хочет перемен, и тех, кто ещё сомневается. Это место встречи и взаимопонимания. Дом — это место, которое мы заслужили», — подчеркнула она.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.