Тихановская ждет «свободной Белоруссии» в 2021 году
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в новогоднем поздравлении, которое транслировалось в интернете, выразила надежду, что в 2021 году её соотечественники будут жить в «свободной Беларуси».
Она заявила, что 2020 год был сложным, богатым на сложности для всего мира, но для Беларуси — особенно. «Однако, год также подарил нам много надежд и вдохновения», — считает Тихановская.
В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.