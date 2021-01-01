Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Тихановская ждет «свободной Белоруссии» в 2021 году

Тихановская ждет «свободной Белоруссии» в 2021 году

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в новогоднем поздравлении, которое транслировалось в интернете, выразила надежду, что в 2021 году её соотечественники будут жить в «свободной Беларуси».

«В новом году мы будем жить вместе в нашем доме, в свободной Беларуси», — сказала Тихановская.

Она заявила, что 2020 год был сложным, богатым на сложности для всего мира, но для Беларуси — особенно. «Однако, год также подарил нам много надежд и вдохновения», — считает Тихановская.

«Каждый из нас вышел (на протесты), чтобы мы вернули себе наш общий дом, потому что дом — это место, где мы хозяева, место, где живёт народ, а не народец. Это место, где мы и наши родные в безопасности. Место, где ценят и любят всех и каждого и тех, кто хочет перемен, и тех, кто ещё сомневается. Это место встречи и взаимопонимания. Дом — это место, которое мы заслужили», — подчеркнула она.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Зеркальная дата января 2021 года: как привязать к себе удачу 01.01
Зеркальная дата января 2021 года: как привязать к себе удачу 01.01
Тихановская ждет «свободной Белоруссии» в 2021 году
Тихановская ждет «свободной Белоруссии» в 2021 году
Минобороны России рассказало об активности иностранных разведок
Минобороны России рассказало об активности иностранных разведок
Азербайджан начал коммерческие поставки по Трансадриатическому газопроводу
Азербайджан начал коммерческие поставки по Трансадриатическому
В России выросли МРОТ и прожиточный минимум
В России выросли МРОТ и прожиточный минимум
Глава МИД Украины помечтал, как "довел Россию до ручки и вернул Крым"
Глава МИД Украины помечтал, как "довел Россию до ручки и вернул Крым"
Гороскоп на январь 2021 года от Анжелы Перл
Гороскоп на январь 2021 года от Анжелы Перл
СМИ: Сенаторы США собираются выступить в поддержку Трампа
СМИ: Сенаторы США собираются выступить в поддержку Трампа
Польша обвинила Россию в агрессивной пропаганде
Польша обвинила Россию в агрессивной пропаганде
Женский гороскоп на неделю с 4 по 10 января 2021 года
Женский гороскоп на неделю с 4 по 10 января 2021 года
Рогозин рассказал о полетах на Луну
Рогозин рассказал о полетах на Луну
Родные погибшего в Грозном полицейского объявили кровную месть убийцам
Родные погибшего в Грозном полицейского объявили кровную месть убийцам

Топ на сегодня

Сати Казанова о скандалах в группе "Фабрика", уходе Марии Алалыкиной в ислам, муже-итальянце и планах на детей
Сати Казанова о скандалах в группе "Фабрика", уходе Марии Алалыкиной
Минобороны России подвело первые итоги миротворческой операции в Карабахе
Минобороны России подвело первые итоги миротворческой операции
Подборка лучших материалов dailyhoro.ru за 2020 год
Подборка лучших материалов dailyhoro.ru за 2020 год
Роструд огласил весь список выходных в 2021 году
Роструд огласил весь список выходных в 2021 году
Премьер Британии подписал торговое соглашение с ЕС
Премьер Британии подписал торговое соглашение с ЕС

Еще по теме

Тихановская видит Россию посредником в разрешении кризиса в Белоруссии
Тихановская хочет выступить в парламенте Белоруссии 3 августа
Тихановская встретится с властями Польши
Тихановская призвала белорусов беречь себя