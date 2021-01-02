Аксенов ожидает выхода из Украины нескольких областей

Влада Некрасова

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что бандеровская и русофобская идеология приведет к неизбежному выходу из состава Украины как минимум юго-восточных областей.

Шествие, посвященное 112-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры, прошло вечером в пятницу в центре Киева. Аналогичные акции были также в ряде других городов Украины.

«Крым не хотел, не мог и не стал оставаться в составе бандеровской и русофобской Украины. Донбасс с оружием в руках отстоял свое право быть частью русского мира. Неизбежно уйдут и другие, как минимум юго-восточные области. Здоровые люди не могут жить в зачумленном бараке, это опасно для жизни. И именно официальный Киев продолжает делать все возможное, чтобы процесс распада украинской государственности продолжался и был необратимым, чтобы бандеровские марши воспринимались на Украине и за рубежом как олицетворение сути государственной политики», — написал Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Аксенов назвал подобные мероприятия нацистским шабашем.

«Бандеровщина — смертельная зараза, которая губит Украину. Именно попытки Киева строить свою государственность на идеях отмороженных нацистов и привели к крушению этой самой государственности», — отметил глава Крыма.

По его мнению, украинский нацизм стал инструментом не только разрушения страны, но и полного подчинения внешним игрокам, что «закономерно, потому что идеология не выросла на украинской земле и была, как искусственный вирус, создана в идеологических „лабораториях“ и занесена с Запада».

«Однако исторический опыт ясно показывает, что только будучи частью русского мира, Украина может быть по-настоящему свободной и независимой. А бандеровщина обязательно отправится туда, где ей и место — на свалку истории», — подчеркнул Аксенов.