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Грибаускайте заявила о готовности публично сделать прививку от коронавируса

Грибаускайте заявила о готовности публично сделать прививку от коронавируса

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте готова сделать прививку от Covid-19 даже публично, пишет RuBaltic.ru.

В интервью телеканалу LRT Грибаускайте отметила, что она ежегодно проходит вакцинацию от гриппа и считает, что именно это дало ей возможность выдержать десять лет напряженного президентства.

«Я действительно верю, что вакцины мне помогли. И, конечно же, как только меня пригласят, я определенно буду готова сделать прививку, и даже публично. Прежде всего, политики, главы государств и бывшие лидеры должны показать пример, доверяя вакцине, доверяя науке и этому изобретению в борьбе с пандемией», — сказала экс-президент.

Ранее в Литве началась кампания по вакцинации от коронавируса. Первые дозы препарата получают медработники отделений COVID-19 и сотрудники неотложной помощи, а также лица, подверженные высокому риску развития инфекции. Процедура проводится в 26 пунктах вакцинации.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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