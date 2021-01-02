Грибаускайте заявила о готовности публично сделать прививку от коронавируса

Анастасия Иванова

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте готова сделать прививку от Covid-19 даже публично, пишет RuBaltic.ru.

В интервью телеканалу LRT Грибаускайте отметила, что она ежегодно проходит вакцинацию от гриппа и считает, что именно это дало ей возможность выдержать десять лет напряженного президентства.

«Я действительно верю, что вакцины мне помогли. И, конечно же, как только меня пригласят, я определенно буду готова сделать прививку, и даже публично. Прежде всего, политики, главы государств и бывшие лидеры должны показать пример, доверяя вакцине, доверяя науке и этому изобретению в борьбе с пандемией», — сказала экс-президент.

Ранее в Литве началась кампания по вакцинации от коронавируса. Первые дозы препарата получают медработники отделений COVID-19 и сотрудники неотложной помощи, а также лица, подверженные высокому риску развития инфекции. Процедура проводится в 26 пунктах вакцинации.