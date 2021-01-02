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Эксперт назвал самый тревожный симптом для Северного Кавказа в 2020 году

Эксперт назвал самый тревожный симптом для Северного Кавказа в 2020 году

2020 год стал сложным годом, как в мировых и национальных масштабах, так и в масштабах Северо-Кавказского федерального округа и его отдельных регионов. Как отметила заместитель директора Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС доктор экономических наук, профессор Наталья Киселева, подводя для ИА Newstes итоги года, в минувшем году развитие регионов СКФО было обусловлено влиянием пандемии и вводимых в регионах ограничений, которые не могли не оказать отрицательного влияния на социально-экономическое положение в округе.

По данным, которые привела эксперт, объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе—сентябре 2020 г. снизился более, чем на 5% по сравнению аналогичным периодом 2019 года. Особенно сильный спад наблюдался в строительной отрасли Республики Северная — Осетия Алания (снижение составило 60%). Менее выраженный спад был характерен для Карачаево-Черкесской Республики (чуть более 20%) и Республики Дагестан (около 8%). Оборот розничной торговли снизился на 9%. Наиболее всего пострадала сфера услуг, где снижение составило более 16%. Резко снизился внешнеторговый оборот (более чем на 16%). Особенно значительный спад отмечался в Чеченской Республике (44% к 2019 г.) и Республике Ингушетия (54% к 2019 г.).

Наиболее устойчивыми сферами оказались промышленность и сельское хозяйство округа, которые практически не пострадали в условиях пандемии.

В регионах СКФО в 2020 году отмечалась общероссийская тенденция роста цен на жилье: на первичном рынке цены выросли на 5,5%, а на вторичном — более чем на 15%.

«Однако самым тревожным симптомом 2020 года стал колоссальный рост незанятых трудовой деятельностью граждан. Этот показатель в целом по округу вырос почти в 5 раз. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Кабардино-Балкарской Республике (почти в 12 раз), в Карачаево-Черкесской Республике и Ставропольском крае (в 8 раз), в Республике Дагестан (в 7 раз)», — констатировала Киселева.

Она также отметила, что в 2020 году ухудшился и без того невысокий уровень жизни населения регионов СКФО. На фоне роста цен снизились денежные доходы населения (на 3% к уровню 2019 года) и потребительские расходы (на 10%).

Киселева также дала прогноз относительно того, что ждет регионы СКФО в 2021 году.

«К сожалению, остаточный эффект от негативного влияния пандемии и медленное изменение потребительской активности населения не позволит в будущем году обеспечить существенный экономический рост», — отметила эксперт.

При этом, по ее мнению, к концу года в отрасли сферы услуг удастся достичь докризисных показателей, а в промышленности и сельском хозяйстве регионов округа обеспечить рост в 2−2,5%.

«Вследствие нивелирования кризисных тенденций в экономике снизится напряженность на рынке труда и незначительно повысятся доходы и, как следствие, потребительские расходы населения. Однако существенного изменения уровня жизни населения регионов СКФО в 2021 году ожидать преждевременно. О более оптимистичных прогнозах можно говорить лишь на 2022 год», — заключила Наталья Киселева.

Руководитель ООО «Правовая экспертиза и аудит» Нурудин Шапиев рассказал, как прошел год, в частности, в Дагестане. В целом уходящий год был крайне сложным как для страны, так и для республики, отметил он.

«Реализуются ранее принятые программы по развитию Дагестана. Антикризисные меры тоже работают в республике. Легализация теневой экономики тоже имеет место», — сказал Шапиев.

Однако, по его мнению, «уделено внимание малому бизнесу пока что лишь формально».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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