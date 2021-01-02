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Йеменский премьер: Хуситы хотели уничтожить кабмин страны ракетным ударом

Йеменский премьер: Хуситы хотели уничтожить кабмин страны ракетным ударом

Премьер-министр Йемена Маин Абдулмалик Саид заявил сегодня, 2 января, что ракетный удар по аэропорту в Адене на этой неделе имел своей целью «уничтожить» новое правительство страны, прибывшее в ключевой южный город. При этом йеменский премьер обвинил в осуществлении атаки поддерживаемое Ираном повстанческое движение «Ансар Алла» («Помощники Аллаха», хуситы). Своими оценками глава правительства арабской страны поделился в беседе с агентством Associated Press (AP), проведённой в его офисе во дворце «Аль-Машик» в Адене. Это было первое интервью Саида международным СМИ после того, как он и члены возглавляемого им кабинета министров Йемена пережили нападение в минувшую среду, 30 декабря, во втором по величине городе страны, в результате которого погибли по меньшей мере 25 человек и ещё около 110 были ранены.

«Совершён крупный террористический акт, целью которого было уничтожить (йеменское) правительство, — сказал премьер. — Это был сигнал против мира и стабильности в Йемене».

Маин Абдулмалик Саид повторил обвинения своего правительства в том, что мятежники-хуситы несут ответственность за ракетный удар по аэропорту Адена и атаку беспилотника на дворец «Аль-Машик» вскоре после того, как туда перевели премьер-министра и его кабинет. Он сказал, что «методы», использованные при ракетной атаке аденского аэропорта, были «отличительными чертами стратегии хуситов».

Нападение произошло через считанные минуты после того, как самолёт с Саидом и членами его кабинета приземлился в Адене. На кадрах AP, снятых с места происшествия в аэропорту, видно, как члены правительственной делегации высаживаются после того, как взрыв сотряс взорвавшуюся полосу, а многие министры устремились обратно в самолёт в поисках убежища.

По словам премьера, три высокоточные ракеты поразили воздушный борт с членами правительства, зал прибытия и VIP-зал аэропорта.

«Точность наведения (ракет) была высокой. Операция была масштабной», — заключил собеседник агентства, добавив, что йеменские следователи собрали останки ракет и эксперты из арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией и Соединённых Штатов помогут определить тип и происхождение ракет.

Аден находится под контролем международно признанного йеменского правительства президента Абд Раббу Мансура Хади, которое уже более шести лет воюет с хуситами.

В сентябре прошлого года «Ансар Алла» осуществила пуски баллистических ракет и атаки с помощью беспилотников, как указали в командовании хуситов, «по стратегической цели в саудовской столице, усиливая свою кампанию возмездия против королевства — агрессора». По словам представителя повстанцев генерала Яхьи Сари, для поражения «важной цели» в Эр-Рияде были использованы баллистическая ракета Zolfaqar местного производства и четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Samad-3.

8 сентября 2020 года несколькими ударными БПЛА хуситы атаковали также международный аэропорт «Абха» на юго-западе Саудовской Аравии. В результате воздушного нападения аэропорт на несколько часов приостановил свою работу. Аэропорт «Абха», расположенный недалеко от юго-западной границы королевства с Йеменом, регулярно подвергается ударам с применением беспилотников и баллистических ракет хуситов в течение последних двух лет.

Напомним, с начала в 2014 году гражданской войны в Йемене в этой стране погибли более 17 тыс. человек, 3 млн были вынуждены покинуть свои дома. Саудовская коалиция наносит авиаудары по объектам хуситов с 26 марта 2015 года. В результате воздушных рейдов коалиционных сил большей частью гибнут мирные жители Йемена.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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