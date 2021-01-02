«Эрдоган — не более чем вероломный восточный тиран»: Израиль в фокусе

Анастасия Иванова

По состоянию на утро 1 января 2021 года, первую дозу вакцины Pfizer получили уже около 950 тысяч человек, и темпы вакцинации не снижаются. Только 31 декабря вакцину получили более 153 тысяч человек. Об этом сообщает министерство здравоохранения Израиля. Отмечается, что Израиль остается мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса.

Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. По состоянию на 31 декабря, Израиль по-прежнему занимал первое место в рейтинге с показателем 9,18 прививки на 100 человек населения (отметим, что речь идет только о первой дозе вакцины Pfizer, для полной вакцинации этим препаратом требуется две дозы с интервалом в три недели). На втором месте в мире Бахрейн (3,37). Далее следуют: Великобритания, США, Дания, Китай, Канада и т. д. Впрочем, пока данные рейтинга могут вызывать сомнения, т.к. по разным странам в нем присутствуют данные, актуальные на разные даты.

31 декабря министр здравоохранения Юлий Эдельштейн подтвердил, что в связи с возможной нехваткой вакцин от коронавируса с 10 января и до 1 февраля временно прекратится вакцинация населения первой дозой вакцины Pfizer. Во время вынужденной паузы больничные кассы прекратят приглашать на прививку от коронавируса тех, кто пока не получил ни одной дозы, однако продолжит кампанию по вакцинации тех, кто сделал первую прививку.

По данным СМИ, на следующей неделе Израиль получит миллион доз вакцины американской компании Moderna. Министерство здравоохранения эту информацию пока не подтверждает. Ранее сообщалось, что вакцину этой компании Израиль получит только в марте.

Министерство здравоохранения Израиля готовится к выдаче «зеленых паспортов» тем, кто прошел вакцинацию. «Зеленый паспорт» будет выдаваться через неделю после получения второй дозы вакцины Pfizer. И хотя эта справка называется «паспортом», на самом деле речь идет о мобильном приложении, которое будет загружаться в телефон.

На первом этапе «зеленый паспорт» позволит его обладателям летать за границу и по возвращении из «красных» стран не соблюдать карантин. Электронный документ также служит освобождением от режима самоизоляции после контакта с больным коронавирусной инфекцией.

В Минздраве намерены начать выдачу «зеленых паспортов» 17 января. (newsru.co.il)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 25 декабря, что его страна хочет укрепить отношения с Израилем.

«Однако у Турции проблемы с людьми, которые руководят Израилем, — добавил Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле. — Кроме того, мы также считаем неправильной политику Израиля в отношении палестинцев».

Эрдоган добавил, что Турция заинтересована в продолжении сотрудничества с Израилем в разведывательной сфере.

Не сомневаюсь, что кое-кто из лжелибералов в израильской политике уже спешно вписывает в свои предвыборные программы: «Наладить отношения с нашим важным региональным партнером — Турцией»… Это потому, что они считают: вот уж с ними-то у Эрдогана не будет никаких проблем. И они не понимают: когда вас поливает грязью Эрдоган — знайте, вы все делаете верно, и вы — достойный человек. Или достойное государство.

Израиль годами выстраивал доверительные отношения с теми странами региона, которым квазиимперия Эрдогана вполне реально угрожает — с Грецией и с Кипром. Возобновление «дружбы» с этим вождем янычар повредит связям Иерусалима с Афинами, с Никозией, да и с Каиром тоже.

Эрдоган ни как партнер по бизнесу, ни тем более как политический стратегический союзник не может ни по каким критериям считаться образцом надежности и порядочности. Эрдоган — не более чем вероломный восточный тиран, этакий пакостник средиземноморского масштаба. Но он претендует на главенство в регионе.

А что случится, когда Израилю в очередной раз придется проводить зачистку Газы? В том, что придется, никто не сомневается. Как поведет себя Эрдоган? Несмотря на декларируемое желание вновь подружиться с Израилем, станет как обычно угрожать карами земными и небесными еврейскому государству и благословлять новые флотилии на «подвиги», подобные «подвигу» «Мармары» в 2010.

Эрдогану в приличном обществе брезгуют подать руку. Евросоюз дает Эрдогану деньги, которые диктатор вымогает, грозясь прекратить блокировать поток нелегальных мигрантов в Европу. Но требование президента о приеме Турции в ЕС фактически игнорируется Брюсселем. Эрдогановская Турция Евросоюзу не нужна, противопоказана.

А вот цитата из статьи известного эксперта Евгения Сатановского: «Израильские руководители с турецкими не враждуют, но те, кто сегодня управляют еврейским государством, опускать себя и свою страну „ниже плинтуса“ не могут позволить — хотя некоторые левые политики на это готовы».

Из относительно демократического государства Турция превратилась в исламистскую экстремистскую автократию. Там сажают в тюрьмы и убивают журналистов просто за объективное изложение информации, не говоря уже о выражении позиций, не совпадающих с позициями властей предержащих. Сажают вообще всех, кому не посчастливилось не угодить чем-либо диктатору.

И с этой Турцией кое-кто в Израиле уже готов вновь сблизиться? Израиль уже раз сблизился с Турцией — правда, это было еще до появления Эрдогана на вершине власти. Но теперь-то всем хорошо известно, что из себя представляет верховный правитель в Анкаре. Так стоит ли делать новую попытку сейчас, когда позиции Эрдогана в Турции прочны и конца его правлению не видно? (isra.com)

Портал newsru.co.il опубликовал обзор политической ситуации в Израиле, за неделю, подготовленный журналистом Габи Вольфсоном.

Политическая система Израиля, едва придя в себя от объявления об ожидавшихся, но все же неожиданных досрочных выборов в Кнессет 24-го созыва, с головой погрузилась в один из самых бурных этапов предвыборной кампании. «Разборка и сборка» — так называют ее израильские политики и журналисты. Этот этап продолжается с первых дней предвыборной кампании и до последнего часа (в прямом смысле этого слова) перед подачей предвыборных списков в Центризбирком. Складывается впечатление, что на сей раз этот процесс будет особенно бурным.

Ни один израильский институт не поставлял политической системе столько кадров, сколько — Генштаб израильской армии. Семь из девяти последних демобилизовавшихся начальников генштаба принимали активное участие в политической жизни. Гади Айзенкот объявил на этой неделе, что не примет участия в выборах в Кнессет 24-го созыва. Однако интервью, которое он дал газете «Едиот Ахронот», более напоминает презентацию нового политического деятеля, чем что-либо иное. Да и Дан Халуц остался за пределами политической системы скорее из-за низкого уровня популярности по итогам Второй ливанской войны, чем от осознанного решения остаться вне политики.

Этап «разборки-сборки» волне может привести к тому, что в Кнессете 24-го созыва генерал-лейтенантов запаса не будет вовсе. Гади Айзенкот остался в стороне, Габи Ашкенази распрощался с Бени Ганцем и объявил, что намерен взять тайм-аут от политической жизни. В Кнессете, правда не исключают, что Ашкенази согласится возглавить какой-либо крупный блок, если таковой будет создан (например «Еш Атид» — «А-Исраэлим»), однако позиции лидеров уже заняты. Яир Лапид неоднократно заявлял, что не намерен вновь делать не оправдавший себя шаг и уступать первое место человеку, все преимущество которого состоит в том, что недавно у него на плечах были генеральские погоны.

Моше Яалон ведет безуспешные переговоры с Лапидом. Глава «Еш Атид», мягко говоря, не в восторге от сотрудничества с Яалоном, кроме того, по мнению источников в партии Лапида, даже те немногие, кто готовы были голосовать за блок ради партии ТЭЛЕМ, уже ушли к Гидеону Саару. В окружении Лапида не видят логики в предоставлении проходных мест в списке партии, которая не приносит голосов. Тем более, что этих проходных мест не так много.

На уходящей неделе появились публикации, согласно которым Лапид ведет переговоры с Ципи Ливни. В окружении Лапида отказались как бы то ни было прокомментировать эту информацию, однако, если она соответствует действительности, это может означать лишь одно: Лапид решил резко повернуть влево. До сих пор глава «Еш Атид» всячески противился упоминанию слова «левый» рядом с названием своей партии. Однако появление на политической сцене движения Гидеона Саара вынуждает Лапида искать новую нишу. Ципи Ливни сама по себе далека от того, чтобы считаться магнитом голосов и мандатов. В прошлом Лапид отказывался от возможности союза с движением «А-Тнуа», которое она возглавляет. Если на сей раз он поступит иначе, это будет означать, что «Еш Атид» резко меняет политический курс. Шансы на такой шаг невысоки.

Бени Ганц — последний действующий на сегодня экс-генерал политик — на этой неделе оказался (вновь) в цугцванге, то есть в положении шахматного игрока, каждый шаг которого лишь ухудшает его позицию. Ганца покинули не только Нисанкорен и Ашкенази, не только Мики Хаймович и Асаф Замир. Все эти люди давно и недвусмысленно заявляли о своем несогласии с действиями Ганца, и никто не ожидал, что они отправятся вместе с ним в последний путь блока «Кахоль Лаван». Однако распад партии Ганца стал настолько неуправляемым, что Михаль Котлер-Вунш и Эйнав Кабала уже заявили, что покидают партию. Рядом с Ганцем, судя по всему, остались только Михаэль Битон и Хили Трупер.

Несмотря на это, Ганц объявил, что намерен баллотироваться. Его выступление более всего напоминало речь Шауля Мофаза перед распадом «Кадимы» осенью 2012 года. Даже риторика была похожей. «Тот, кто хочет уйти — пусть уходит», — заявил Ганц, буквально повторив слова Мофаза восьмилетней давности. Мофазу тогда удалось чудом преодолеть электоральный барьер, но в 2013-м для этого было достаточно двух мандатов. Сейчас нужно четыре. В политических кругах говорят о том, что Ганц перед выборами присоединится к тому или иному списку, и таким образом обеспечит себе продление политической жизни еще на одну каденцию. В качестве возможных партнеров называют Гидеона Саара и даже Нафтали Беннета, в том случае если союз Беннета и Смотрича распадется.

Как оно будет на самом деле? Ответы — 4 февраля.

На этой неделе на политической карте возникли две новые партии. Рон Хульдаи и Ави Нисанкорен объявили о создании партии «А-Исраэлим», а бывший главный аудитор минфина Ярон Зелиха создал партию «А-Калькалит». Эти новости вместе с прибытием в Израиль Джонатана Полларда стали главными источниками оптимизма премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

На правом фланге израильской политики до сих пор жива травма 1992 года, когда партии национального лагеря набрали значительно больше голосов, чем их левые конкуренты, однако из-за того, что три партии — «Тхия», партия раввина Левингера и партия раввина Мизрахи не прошли электоральный барьер, к власти пришел Ицхак Рабин. Дальнейшее хорошо известно. Нынешние выборы грозят левоцентристскому лагерю аналогичным сценарием. Партии Рона Хульдаи, Офера Шелаха, Ярона Зелихи грозят в случае успеха отправить «Кахоль Лаван», «Аводу», МЕРЕЦ на уровень ниже электорального барьера, а в случае провала — отправить в мусорную корзину сотни тысяч голосов избирателей.

Сегодня мы находимся на этапе разборки. Этап сборки начнется по мере приближения к закрытию предвыборных списков. Союзы могут быть самые разные и самые неожиданные. В частности, обсуждается возможность того, что Офер Шелах возглавит партию «Авода», а затем объединится с партией Рона Хульдаи.

Пока же левоцентристы занимаются перераспределением голосов внутри своего блока. «Нас не очень беспокоит, как левые делят свои голоса», — заявили в «Ликуде», когда был создан блок «Кахоль Лаван». Сегодня Нетаньяху происходящее в лагере левоцентристов тоже не слишком беспокоит. Чем больше там партий, тем выше его шансы остаться в канцелярии главы правительства.

И тем не менее Нетаньяху нервничает. Люди, знакомые с атмосферой в «Ликуде», говорят о том, что по меньшей мере дважды на уходящей неделе Нетаньяху срывался на крик в ходе обсуждений. Один раз это касалось вопроса о порядке бронирования мест в предвыборном списке «Ликуда», второй раз — продвижения закона об упорядочивании статуса форпостов в Иудее и Самарии.

Нетаньяху нервничает, в первую очередь, так как понимает, что оказался в тупике, выйти из которого будет очень сложно. Саар продолжает формировать свою партию, привлекая в нее все больше представителей местных органов власти, а не политических звезд. Партия Саара ориентируется на избирателей, которые ждут решения проблем, вызванных коронавирусом, а не аннексии Иудеи и Самарии или очередного мирного процесса.

В попытке перехватить инициативу Нетаньяху предлагает бронированные места популярным мэрам: Рубику Даниловичу из Беэр-Шевы, Мирьям Файерберг из Нетании, Хаиму Бибасу из Модиина. Еще одна фигура, оказавшаяся в орбите интересов Биньямина Нетаньяху — бывший генеральный директор минздрава Моше Бар Симан-Тов. Этап сборки еще наступил, переговоры продолжаются.

Результаты опросов общественного мнения не добавляют Биньямину Нетаньяху оптимизма. Картина проста: если все партии, обещающие не присоединяться к коалиции Нетаньяху, сдержат свое слово, у премьер-министра нет коалиции. Даже «Ямина» не спасает Нетаньяху.

Тем временем в «Ямине» зреет взрыв. Бецалель Смотрич заявляет о желании сохранить союз с Беннетом, однако он говорит и о правом правительстве, которое он предпочитает союзу с центристскими партиями. Смотрич понимает, что в сложившейся ситуации Беннет не может себе позволить отказаться от «Ихуд Леуми», так как за Смотричем уйдут избиратели, являющиеся базисным электоратом партии. Это открывает перед Смотричем возможность требовать создания паритетного списка с «Новыми правыми». Выбор, стоящий перед Беннетом, незавидный.

В ультраоортодоксальных партиях также развернулась неожиданная борьба между теми, кто намерен во что бы то ни стало поддерживать Нетаньяху, и теми, кто готов взвесить и другие возможности. Даже в партии «Агудат Исраэль» наметился раскол. Депутаты Поруш и Айхлер отказались автоматически следовать воле Яакова Лицмана. Несмотря на все это, в политических кругах полагают, что в итоге ультраортодоксы поддержат премьер-министра, по крайней мере, до тех пор, пока у него будет шанс сформировать правительство.

Партия РААМ ушла в медийное подполье. Мансур Аббас взвешивает возможность баллотироваться самостоятельно, но держит свои намерения в тайне. Судя по всему, и о его планах мы узнаем лишь незадолго до 4 февраля. Однако, несмотря на ставшие явными контакты между премьер-министром и партией РААМ, разговоры о том, что Нетаниягу попытается создать правое правительство при участии исламистского движения, все еще звучит как плохая шутка.

На фоне этих изменений и коллизий в партии НДИ продолжают бороться за повестку дня. На этой неделе глава партии Авигдор Либерман заявил о намерении добиваться получения после выборов министерств финансов, внутренней безопасности, здравоохранения, а также алии и абсорбции. В интервью «Кан РЭКА» Либерман сказал, что целью партии является получение числа мандатов, равного тому, которые сейчас вместе имеют ШАС и «Яадут а-Тора». Без связи с числом мандатов, очевидно, что в процессе будущих коалиционных переговоров партии с небольшим числом мандатов будут иметь сильные позиции, так как без них никто не сумеет сформировать правительство. (newsru.co.il)