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Китай надеется на рациональность 78-летнего Джозефа Байдена

Китай надеется на рациональность 78-летнего Джозефа Байдена

Пекин надеется на рациональный подход новой американской администрации к Китаю, который позволит добиться улучшения отношений между двумя странами. Об этом в интервью китайским СМИ заявил 1 января министр иностранных дел КНР Ван И.

Как отметил китайский министр, его страна никогда не вмешивалась во внутренние дела США, и надеется, что американская сторона также будут уважать социальную систему и путь развития, выбранный китайским народом, законное право китайского народа на лучшую жизнь.

«В настоящее время китайско-американские отношения стоят на новом перекрестке… Есть надежда, что новое правительство США вернет рациональный подход, возобновит диалог, вернет отношения между двумя странами в правильное русло и восстановит сотрудничество», — сказал в частности китайский министр.

По его словам, причиной обострения отношений между Китаем и США стали «серьезные перекосы в восприятии Китая американскими властями, которые видели в нем так называемую величайшую угрозу, и поэтому проводили совершенно неверную политику». Ван И подчеркнул, что Вашингтон «пытался спровоцировать новую холодную войну, чем нанес серьезный ущерб не только интересам двух народов, но и всему миру».

Политика Китая в отношении США сохраняет преемственность и стабильность, — заверил Ван И. Он подчеркнул, что Пекин готов развивать китайско-американские отношения на основе координации, сотрудничества и стабильности. Китай и США, по его словам, должны разрешать противоречия и разногласия путем диалога, «расширять общие интересы посредством сотрудничества и находить способ сосуществования великих держав, приносящий пользу как двум странам, так и всему миру, открывая перспективы развития в соответствии с историческим направлением».

Напомним, что Китай и Россия поздравили демократа Джозефа Байдена с победой на президентских выборах в США. Церемония инаугурации нового американского лидера запланирована на 20 января.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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