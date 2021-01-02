Милиция ДНР назвала условие для приезда Зеленского в Донецк

Анастасия Иванова

В Народной милиции Донецкой Народной Республики ответили на слова президента Украины Владимира Зеленского о его желании сообщить об установлении мира в Донбассе, стоя «не на Банковой в Киеве, а на улице Артёма в Донецке».

У Зеленского есть возможность посетить Донецк, заявили в ДНР, однако сначала Киев должен выполнить Минские соглашения.

«Ваши новогодние пожелания произнести слова о достижении мира, находясь на улице столицы ДНР, вполне реалистичны. Для этого нужно, чтобы украинская сторона выполнила достигнутые договорённости по мирному урегулированию конфликта, и тогда, возможно, мы вас пригласим в Донецк», — заявили в Народной милиции, обращаясь к Зеленскому.

На желание президента Украины написать на песке в Ялте, что Крым принадлежит Украине, в ДНР ему напомнили, что в Ялте пляжи галечные, и предположили, что речь идёт не о крымском городе, а о посёлке под Мариуполем.

«Только новые дороги, якобы вами построенные, туда не проложили», — добавили в милиции.