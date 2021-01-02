Норвежская компания свернула поддержку «Северного потока — 2»

Алексей Вольцев

Норвежская компания DNV GL не сможет выдать газопроводу «Северный поток — 2» сертификат соответствия, необходимый для начала его работы.

Строительство должно было стартовать в январе. Компания отказалась сертифицировать газопровод из-за угрозы санкций США, сообщает РБК.

«DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе. Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки проекта», — говорится в заявлении компании.

Инспекция и сертификация газопровода обязательна на его датском участке.