Норвежская компания свернула поддержку «Северного потока — 2»
Сегодня, 20:40 Алексей Вольцев
Норвежская компания DNV GL не сможет выдать газопроводу «Северный поток — 2» сертификат соответствия, необходимый для начала его работы.
Строительство должно было стартовать в январе. Компания отказалась сертифицировать газопровод из-за угрозы санкций США, сообщает РБК.
«DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе. Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки проекта», — говорится в заявлении компании.
Инспекция и сертификация газопровода обязательна на его датском участке.
По материалам: eadaily.com