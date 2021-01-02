Президент Молдавии едет на Украину перезагружать отношения

Алексей Вольцев

Президент Молдавии Майя Санду 12 января прибудет в Киев с официальным визитом. Об этом сегодня, 2 января, сообщил заместитель руководителя администрации президента Украины Игорь Жовква.

По словам представителя украинских властей, новый год начнется «с перезагрузки двусторонних отношений». Эта первая зарубежная поездка нового молдавского лидера (выборы президента в РМ прошли 15 ноября). При этом встречаться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским она будет во второй раз. Майя Санду посещала Киев в 2019 году, когда занимала должность премьер-министра.

После избрания Санду заявляла, что намерена посетить Украину, чтобы «преодолеть период стагнации» в отношениях между двумя странами.

Напомним, визит новоизбранного президента Молдавии на Украину анонсировали еще 18 ноября. Тогда глава внешнеполитического ведомства этой страны Дмитрий Кулеба объявил, что МИД преступил к подготовке встречи высоко гостя. Текст поздравления украинского президента Майи Санду с победой был опубликован в социальных сетях.

«Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове. С нетерпением жду дальнейшего укрепления отношений между Украиной и Молдовой для европейского будущего наших народов», — написал Зеленский, проходивший тогда лечение от коронавируса.

Экс-президент Украины Петр Порошенко также направил Санду приветствие. Соответствующее сообщение появилось на странице политика в соцсетях еще 15 ноября. Он так торопился с поздравлениями, что даже не стал ждать оглашения результатов выборов. Порошенко отметил, что ему крайне важна победа проевропейского кандидата дружественной страны и лидера партнерской партии в политической семье Европейской народной партии. В своем поздравлении Порошенко подчеркнул, что «Русский мир и популизм получили заслуженный ответ с указателем на выход».

Как сообщало ИА Newstes ранее, Майя Санду на брифинге 25 ноября заявила, что за две недели после выборов сумела «вывести из комы» внешнюю политику республики. Первыми телефонными разговорами, которые провела Санду после избрания, были беседы с президентами Румынии Клаусом Йоханнисом и Украины Владимиром Зеленским.

Йоханис посетил Кишинев 29 декабря. Президенты приняли совместную декларацию, направленную на укрепление двустороннего стратегического партнерства, подтверждающую особые отношения между Бухарестом и Кишиневом. Майя Санду является гражданкой Румынии, она неоднократно подчеркивала, что говорит на румынском языке. Помимо этого, она не скрывает своей симпатии к унионистам (сторонники присоединения РМ к Румынии), которые ее активно поддерживали в период избирательной кампании. Санду говорила, что в случае проведения референдума об «унирии» проголосовала бы за объединение двух стран.

В отношении Киева у Санду также обширная повестка. В частности, она заявляла, что диалог по приднестровскому урегулированию в существующем формате («5+2», где ОБСЕ, Россия, Украина — посредники, США и Евросоюз — наблюдатели) не способствует реинтеграции региона. Санду подчеркивала, что постарается получить большую поддержку от Украины для влияния на ПМР.

До этого в интервью украинской «Европейской правде» Майя Санду выражала сожаление относительно «чрезмерно мягкого» подхода Кишинева к приднестровской проблеме и советовала Киеву учесть этот опыт по ситуации на Донбассе.