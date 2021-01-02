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В США прекратили производство истребителей F-35

В США прекратили производство истребителей F-35

Американский производитель истребителей пятого поколения F-35 прекратил производство этих боевых самолётов на неопределённый срок.

Коррективы в производство F-35 внесла пандемия коронавируса, однако в пресс-релизе также указывается и «куда более интересная проблема» — выявленные технические проблемы у самолётов.

«Технические проблемы и влияние Covid-19 остановили подготовку испытательных мероприятий и объектов, на которых должны проводиться сложные тесты самой дорогостоящей системы вооружения США», — заявила пресс-секретарь заместителя министра обороны США.

Как пишет avia.pro, это может довольно серьёзно ударить по репутации дорогостоящего американского боевого самолёта, особенно на фоне угроз Турции прекратить производство элементов для американских F-35. По оценкам специалистов, из-за возникших у США проблем с F-35, российские Су-57 вытеснят эти самолёты с рынка вооружения, «что в особенности относится к тем странам, которые делали выбор между Су-57 и F-35».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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