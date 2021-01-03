Депутат Бундестага назвал отказ от «Северного потока — 2» «самоубийством»

Алексей Вольцев

Депутат бундестага Вальдемар Гердт в беседе с телеканалом «360» назвал возможный отказ от российского проекта «Северный поток — 2» в условиях постепенного закрытия АЭС в Германии «самоубийством» для страны.

«Отказ от „Северного потока — 2“ — это просто самоубийство. Недостаток энергетики огромнейший. „Северный поток — 2“ не покроет потребности Германии в энергетике. А представляете, если мы его еще и не запустим? Это полный абсурд, это полный бред», — сказал Гердт.

Парламентарий также выразил мнение, что серьезную проблему для Германии представляет и отказ от атомной энергетики «на фоне зеленой истерии».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до ФРГ. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

В декабре 2020 года строительство газопровода было возобновлено, и теперь, по оценкам экспертов, завершение строительства «Северного потока — 2» потребует нескольких месяцев.