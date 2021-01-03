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Крепитесь, Дональд! Жириновский дал советы Трампу, как остаться президентом

Крепитесь, Дональд! Жириновский дал советы Трампу, как остаться президентом

Действующий президент США Дональд Трамп может и дальше остаться президентом. Как это сделать, ему посоветовал российский политик и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Трамп пока остается президентом, которому подчиняются все, и он может пользоваться полномочиями главы государства: «убирать неугодных прокуроров, заменять судей, командовать военными», пишет Жириновский в своем телеграм-канале.

«Основанием для отмены результатов выборов может быть режим ЧС. Это последний шанс для Трампа, ибо за ближайшие 4 года демократы его просто уничтожат», — уверен лидер ЛДПР.

А Россия может «договориться о финансовой поддержке, например, со стороны арабских шейхов». Главное, что сейчас нужно Трампу — проявить силу воли, чтобы остаться на посту президента, пишет Жириновский.

«Также я бы рекомендовал ему все-таки сделать прививку. Если нужно — мы пришлем наш «Спутник V», — добавил он.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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