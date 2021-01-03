КСИР: Иран решает, когда и где отомстить убийцам генерала Сулеймани

Алексей Вольцев

Официальный представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Рамезан Шариф заявил сегодня, что Тегеран обдумывает, когда и где отомстить за убийство командующего силами спецназначения «Кодс» КСИР Касема Сулеймани, первая годовщина которого выпала на это воскресенье. По словам представителя КСИР, «акт возмездия неизбежен и будет осуществлён ​​в нужное время и в нужном месте», передаёт государственное информагентство IRNA.

Вместе с тем генерал Рамезан Шариф заявил, что Исламская Республика не считает маловероятным, что Соединённые Штаты в последние дни пребывания президента Дональда Трампа в Белом доме «совершат ещё одну глупость против Ирана».

«Месть должна оказать максимальный эффект на противника и получить максимальную поддержку со стороны исламского мира», — подчеркнул он.

Тысячи манифестантов прошли сегодня по улицам Багдада, чтобы отметить годовщину гибели легендарного иранского генерала Касема Сулеймани в результате удара американского беспилотника в международном аэропорту иракской столицы. Вместе с Сулеймани тогда погиб и заместитель командующего преимущественно шиитскими «Силами народной мобилизации» («Хашд аш-Шааби», созданы в 2014 года при поддержке Ирана для борьбы с запрещённой в России и ряде других стран террористической группировкой «Исламское государство») Абу Махди аль-Мухандис.

Иран представил в августе прошлого года новые ударные системы в своём ракетном арсенале, которые названы в честь двух жертв американского авиаудара 3 января 2020 года. Баллистическая ракета «Мученик Хадж Касем» и крылатая ракета «Мученик Абу Махди» были представлены на церемонии, проведённой в режиме видеоконференции, на которой присутствовал президент ИРИ Хасан Роухани. По данным иранской стороны, дальность баллистической ракеты, названой в честь генерала Сулеймани, составляет 1400 километров, а крылатой ракеты «Мученик Абу Махди» — 1000 километров. Отмечалось, что таким образом Иран улучшил свою предыдущую баллистическую ракету малой дальности «Зольфагар» дальностью 700 километров до уровня баллистической ракеты «Мученик Хадж Касем», вдвое увеличив радиус её действия.

Верховный руководитель Ирана Сейид Али Хаменеи недавно встретился с членами семьи Касема Сулеймани и повторил своё обещание отомстить Соединённым Штатам.

Как сообщало ИА Newstes, в минувшую субботу иранское новостное агентство Mehr распространило анимационный ролик под названием «Жестокая месть». Судя по сюжету этого патриотического видеоматериала, Исламская Республика пообещала Соединённым Штатам новые ракетные удары по их базам на Ближнем Востоке в годовщину убийства генерала Сулеймани.

Напомним, духовный лидер руководитель Ирана аятолла Хаменеи 3 января 2020 года отдал распоряжение «жёстко ответить» на гибель генерала Касема Сулеймани в результате удара ВВС США в международном аэропорту Багдада в тот же день. Президент США Дональд Трамп в свою очередь пригрозил Ирану возможностью удара по 52 объектам в ИРИ, если её руководство решится дать военный ответ на ликвидацию командующего иранскими силами «Кодс» КСИР. В ночь на 8 января Иран ракетными ударами атаковал две базы в Ираке, на которых дислоцированы американские военные. Учитывая, что в результате этих атак серьёзно не пострадал ни один из военнослужащих возглавляемой Соединёнными Штатами коалиции, Трамп решил не наносить ответный удар по иранским целям. По данным Пентагона, в результате иранского ракетного удара 109 американских военных, дислоцированных в том числе и на базе «Айн аль-Асад» на западе Ирака, получили лёгкие контузии.