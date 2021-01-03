Новый состав Конгресса США начнет работу 3 января

Лидия Мартынова

Конгресс нового, 117-го по счету созыва, начинает работу в США в воскресенье. По итогам всеобщих выборов, состоявшихся в стране в ноябре, демократы, хоть и лишились части мандатов, но сохранили за собой большинство в Палате представителей.

Ситуация с Сенатом же остается неопределенной: кому достанется контроль над верхней палатой американского законодательного органа, станет ясно лишь через несколько дней — после проведения второго тура голосования в штате Джорджия.

Первое, что предстоит сделать Конгрессу нового созыва — утвердить результаты президентских выборов в стране. Для этого 3 января директор Национального архива США передаст обеим палатам списки членов коллегии выборщиков, заверенные губернаторами штатов. 6 января на совместном заседании обеих палат результаты голосования должны быть окончательно утверждены.

В ходе прошедших выборов в Конгресс американцы выбирали всех 435 членов Палаты представителей и треть Сената. Согласно итогам голосования, в нижнюю палату американского законодательного органа были избраны 222 представителя Демократической партии и 211 республиканцев. До выборов у демократов в нижней палате было 232 места, у республиканцев — 197. Судьба двух мест (от двух округов в штатах Нью-Йорк и Айова) до сих пор до конца не решена — из-за слишком небольшого разрыва между кандидатами результаты голосования там оспариваются проигравшими сторонами. Под вопросом оказалось также место от одного из округов штата Луизиана.

Дело в том, что победивший там республиканец Люк Летлоу 29 декабря от вызываемого новым коронавирусом заболевания в возрасте 41 года. Его место теперь вакантно, и новые выборы в округе будут проведены 20 марта.

В верхней палате республиканцы застолбили за собой 50 из 100 мест, а демократы — 46, еще два места остаются за независимыми сенаторами, аффилированными с демократами. До выборов у республиканцев было 53 места, у демократов — 47 с учетом указанных независимых сенаторов.

Из всех изменений, которые претерпел состав Конгресса по итогам выборов, американские СМИ чаще всего обращают внимание на значительное увеличение числа женщин, представляющих Республиканскую партию в Палате представителей. Так, если в старом составе нижней палаты было лишь 13 республиканок, то с 3 января их станет сразу 27, что является рекордом. Именно тем фактом, что республиканцы сделали ставку на кандидатов-женщин или представителей различных меньшинств, эксперты во многом объясняют их успех в ряде колеблющихся штатов.

В целом новый состав Конгресса станет самым разнообразным с точки зрения этнического происхождения его членов за всю историю. В общей сложности как минимум 124 избранных конгрессмена и сенатора не принадлежат к числу представителей белого населения. Рекордным будет и количество представителей коренного населения Америки — шесть человек.