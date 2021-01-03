Pfizer и BioNTech предложили 50 млн доз вакцины в Африку по непомерной цене

Лидия Мартынова

Американская компания Pfizer и германская BioNTech предложили 50 млн доз созданной ими вакцины от Covid-19 для медицинских работников в Африке по непомерно высокой цене. Об этом сегодня, 3 января, сообщило американское агентство Bloomberg.

О «непомерно высокой цене» заявил представитель председательствующей в Африканском союзе ЮАР. Сейчас Африканский союз ведет переговоры с рядом других поставщиков вакцин, включая компанию Johnson & Johnson. При этом 24 декабря Африканский экспортно-импортный банк сообщил, что странам Африки требуется в экстренном порядке более $ 9 млрд для закупки минимально необходимого количества вакцины, чтобы остановить эпидемию на континенте. На сегодня в Африке выявлены 2 782 260 зараженных коронавирусом, из них более 66 тыс. умерли. Наибольшее число инфицированных и умерших зафиксировано в ЮАР, за ней следуют Марокко, Египет, Тунис и Эфиопия.

Следует отметить, что большинство стран Африки являются участниками COVAX — международного механизма, запущенного ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Однако, согласно оценкам экспертов, в рамках программы COVAX в текущем году можно будет вакцинировать не более 20% населения Африки.

Как сообщало ИА Newstes , вопрос равного доступа к вакцинам от Covid-19 был одним из ключевых на ноябрьском саммите G20. Тогда президент России Владимир Путин подтвердил, что Россия готова предоставить свои препараты странам, которым они необходимы. В России вакцинация от Covid-19 производится бесплатно.