При Санду в Молдавии начали румынизацию «русских» городов

Анастасия Иванова

В городе Бельцы, большая часть населения которого относит себя к молдавской митрополии Русской православной церкви, епархия Бессарабской митрополии Румынской православной церкви объявила о строительстве собора и румынского культурного центра. Об этом сегодня, 3 января, рассказал телеканал TVR Moldova уточнив, что участок земли более 7 тыс. кв. метров под застройку был приобретен при финансовой поддержке правительства Румынии.

Бельцкая епархия является преемницей Хотинской епархии, которая действовала в период, когда Бессарабия входила в состав Румынского королевства (1918—1940). После вхождения Молдавии в состав Советского Союза епархия лишилась всего своего имущества (перешло молдавской митрополии РПЦ) и прекратила свою деятельность, хотя и не была расформирована. В 1992 году, на волне разгула национализма и румынизации Бессарабская митрополия и её епархии возобновили свою деятельность. В Бельцах решили построить новый кафедральный собор, рядом с которым будет и румынский культурный центр.

«Открытие в Бельцах нового культурно-религиозного комплекса позволит всем румынам сохранять свои язык, историю и культуру для будущих поколений», — отметил генконсул Румынии Петришор Ионел Думитреску.

В советское время на этом участке, где в ближайшее время начнется строительство, располагалось профтехучилище, где готовили швей. В 2010 году муниципальный совет Бельц разрешил продажу комплекса имущества с прилегающим земельным участком подчеркнув, что здания и земля продаются «с условием дальнейшего использования в образовательных, воспитательных и культурно-просветительных целях». С октября 2020 года собственником значится Бельцкая епархия Бессарабской митрополии, которая приобрела землю в рассрочку.

Как сообщало ИА Newstes , новый президент Республики Молдавия Майя Санду является гражданкой Румынии, она неоднократно подчеркивала, что говорит на румынском языке. Помимо этого она не скрывает своей симпатии к унионистам (сторонники присоединения РМ к Румынии), которые ее активно поддерживали в период избирательной кампании. Санду говорила, что в случае проведения референдума об «унирии» проголосовала бы за объединение двух стран, а с приходом к власти первым делом вернула румынский язык на официальный сайт своей администрации, заменив на веб-странице аббревиатуру MD на RO.

Примар Бельц — разыскиваемый МВД России скандальный бизнесмен (соучастник «ландромата» — схема отмывания через гос- и банковские учреждения РМ порядка 500 млрд рублей), лидер «Нашей партии» Ренато Усатый во втором туре президентских выборов поддержал кандидатуру председателя проевропейской партии «Действие и солидарность» Майи Санду. После консультаций в посольствах США и Румынии, несмотря на то, что ранее Усатый выступал против унирии и за развитие культурных и экономических отношений с РФ, он стал агитировать своих избирателей голосовать за нынешнего лидера страны и ее программу активной евроинтеграции.