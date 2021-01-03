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«С новым газом!»: 1 января Сербия запустила свой участок «Турецкого потока»

«С новым газом!»: 1 января Сербия запустила свой участок «Турецкого потока»

Президент Сербии Александр Вучич 1 января дал старт эксплуатации на территории страны газопровода «Балканский поток» — сербской ветки российского газопровода «Турецкий поток», по которому голубое топливо пойдёт в Сербию и Боснию и Герцеговину, а также будет доставляться потребителям Центральной и Западной Европы.

Газопровод «Турецкий поток» состоит из двух веток пропускной способностью 15,75 млрд кубометров газа. Одна из них предназначена для турецкого рынка, другая будет питать Болгарию (более 3 млрд кубометров в год), Сербию (2,5−3 млрд), а через нее — Республику Сербскую в Боснии и Герцеговине и европейских потребителей.

В Венгрию по новому газопроводу, проложенному через территорию Сербии, будет поступать около 10 млрд кубометров газа. На внутренние же рынки Болгарии и Сербии суммарно будет доставляться около 6 млрд кубометров. Соответствующий объем топлива можно будет исключить из альтернативного потока, идущего транзитом через Украину.

Запуск «Балканского потока» обеспечит сербскую промышленность и частных потребителей необходимыми объемами газа по цене, в разы отличающейся от транзитных поставок через Украину. Цена кубометра газа для Сербии снизилась с $ 240 до $ 155 на выходе из Болгарии (к ним прибавится стоимость внутреннего транзита, составляющая примерно 12−14 долларов США).

Новый газопровод, обеспечивающий Сербию более дешевым топливом, позволит увеличить число частных подключений к сети газоснабжения, что, по мнению руководства страны, будет экономически выгодно конечным потребителям, а также положительно скажется на экологической ситуации.

Первоначально проект «Турецкого потока» предусматривал синхронизацию работ по строительству основного газопровода и по расширению национальных газотранспортных систем Сербии и Болгарии. Турецкая часть газопровода была выполнена в срок и начала транзит газа в декабре 2019 года. К концу 2019 году работы по строительству и модернизации существующих ГТС продолжались, несколько отставая от намеченных сроков выполнения. В Болгарии, несмотря на подписание контракта с саудовской компанией «Аркад», работы практически не велись.

Предусматривая возможные задержки в строительстве, «Газпром», как надежный поставщик, забронировал на 2020 год поставки газа в Сербию через украинский коридор, не выгодный для России ни экономически, ни политически.

В 2020 году строительные работы по прокладке «трубы» на территории Сербии и Болгарии активизировались. Однако к осени 2020 года выяснилось, что по ряду разного рода обстоятельств, включая пандемию коронавируса, ввод в эксплуатацию газопровода на территории Сербии может быть отложен на весну 2021 года. Это вынудило бы «Газпром» снова обращаться к украинской стороне с просьбой о транзите поставок газа, предназначенного для Сербии, что несет существенные имиджевые, политические и экономические риски.

Для выходя из данной ситуации потребовалось вмешательство на самом высоком уровне, и в ноябре 2020 года была создана российско-сербская рабочая группа, работающая под непосредственным контролем президента Сербии Александра Вучича. Усилиями рабочей группы удалось значительно ускорить темпы строительства газопровода и сопутствующей инфраструктуры на территории Сербии. Была ускорена процедура выдачи разрешений, необходимых для строительства и запуска газопровода в эксплуатацию. Непрерывная работа принесла результат, и 1 января 2021 года сербский участок российского газопровода «Турецкий поток» был запущен. Российский газ, транзитом через Турцию и газотранспортную систему Болгарии, начал поступать в Сербию.

На торжественном открытии газопровода, которое символично состоялось в новогоднее утро 1 января, присутствовал лично глава Сербии Александр Вучич. Он поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве сербского участка газопровода, а также российских партнеров, отметив, что газопровод имеет огромное значение для страны.

«Имея газ в каждом районе, мы привлечем инвесторов, которые захотят открыть фабрики, и нам предстоит еще много работы. Но это то, что гарантирует нам более надежное будущее», — заявил Вучич.

Говоря о значимости газопровода, сербский президент отметил, что «благодаря помощи российских друзей и партнеров Сербия смогла обеспечить себя газом, имея возможность направить его дальше, в Боснию и Герцеговину и Венгрию». Доход от транзита газа, по мнению сербского лидера, поможет быстрее вернуть часть кредита на строительство газопровода.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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