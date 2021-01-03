В ЦАР антиправительственные силы захватили город Бангасу

Анастасия Иванова

Сегодня, 3 января, силы антиправительственной «Коалиции патриотов за перемены» захватили город Бангасу, расположенный в 750 километрах от столицы Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Банги. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на Многопрофильную комплексную миссию ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА).

Повстанческие отряды вошли в Бангасу на рассвете, бой продолжался несколько часов.

«Повстанцы контролируют город, они повсюду», — заявил глава регионального представительства МИНУСКА Пьер-Луи Рузвель.

Правительственные части, покинув Бангасу, отступили на расположенную поблизости базу МИНУСКА. Город, численность населения которого достигает 50 тыс. человек, находится на границе с Демократической Республикой Конго. Часть населения Бангасу с началом боев в воскресенье бежала на территорию соседней страны.

Как сообщало ИА Newstes , во главе антиправительственной коалиции стоит бывший президент ЦАР Франсуа Бозизе, которого Конституционный суд ЦАР не допустил до выборов. Вечером 27 декабря после закрытия избирательных участков в ЦАР появились сообщения, что Бозизе бежал из страны. Однако на следующий день Бозизе заявил, что находится в ЦАР и намерен продолжать борьбу.

От предыдущих обострений обстановки в ЦАР нынешнее принципиально отличает активное участие России, которая уже несколько лет помогает правительству Туадеры оружием и военной техникой, а также обучает центральноафриканских военных. Соглашение о военном сотрудничестве между Москвой и Банги было подписано в Сочи в 2017 году. В обмен на российское вооружение и инструкторов правительство Туадеры открыло российскому бизнесу доступ к полезным ископаемым.