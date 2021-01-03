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В Нигере боевики убили 58 мирных граждан, атаковав деревню

В Нигере боевики убили 58 мирных граждан, атаковав деревню

По меньшей мере 58 мирных граждан погибли в результате нападения неизвестных вооруженных людей на западе Нигера в субботу, сообщил РИА Новости местный военный источник.

Атаке подверглась деревня, расположенная недалеко от границы с Мали. По словам источника, боевики в последние недели угрожали жителям приграничных деревень, чтобы вынудить их оказать поддержку экстремистским группировкам.

Охрана приграничных районов была усилена после инцидента, указал источник.

Нападение совершено в день объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов в стране, по итогам которого лидирует бывший глава министерства иностранных дел, а затем министр внутренних дел и безопасности Нигера 61-летний Мохамед Базум. По данным местных СМИ, второй тур состоится в феврале.

Первый тур президентских и парламентских выборов в Нигере проходил 27 декабря. На пост президента претендовали 30 кандидатов от разных политических партий. Результаты первого тура должен подтвердить конституционный суд Нигера.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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