Белорусский экспорт через порты России может начаться в 2021 году
Экспорт белорусских нефтепродуктов через российские порты может начаться уже в 2021 году. Об этом сегодня, 4 января, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
По его словам, экспорт белорусских нефтепродуктов через Россию может начаться уже в нынешнем году.
Напомним, Минск и Москва не первый год обсуждают вопрос о переносе транзита белорусского экспорта из стран Прибалтики в российские порты. Однако в Белоруссии долгое время считали такой шаг экономически невыгодным. После того, как страны ЕС, в том числе Литва и Латвия, ввели против Белоруссии санкции, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер его страна перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов. Позже стало известно, что концерн «Белнефтехим» ведет активные переговоры с российскими компаниями о возможности и условиях перенаправления перевалки белорусских нефтепродуктов из прибалтийских портов в порты РФ в объеме до 6 млн тонн в год.