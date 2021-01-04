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Белорусский экспорт через порты России может начаться в 2021 году

Белорусский экспорт через порты России может начаться в 2021 году

Экспорт белорусских нефтепродуктов через российские порты может начаться уже в 2021 году. Об этом сегодня, 4 января, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«У нас на сегодняшний день есть свободные морские мощности морских портов по перевалке нефтепродуктов. И в принципе, если создать экономические условия, которые были бы выгодны, взаимовыгодны сторонам, можно было бы с нашими белорусскими коллегами — это речь идет в первую очередь о коммерческих взаимоотношениях — загружать в большей степени российские порты. Вот сейчас такая работа ведется на уровне министерств транспорта между нашими странами, а также на уровне хозяйствующих субъектов. Надеюсь, что это будут взаимоприемлемые, взаимовыгодные решения», — сказал он.

По его словам, экспорт белорусских нефтепродуктов через Россию может начаться уже в нынешнем году.

«Я думаю, что это вполне возможно, что и в 2021 году могут уже часть объемов каких-то с учетом договоренностей и текущих вопросов, которые прорабатываются между компаниями. На мой взгляд, и 2021 год вполне реальные сроки, когда можно начать уже», — отметил Новак.

Напомним, Минск и Москва не первый год обсуждают вопрос о переносе транзита белорусского экспорта из стран Прибалтики в российские порты. Однако в Белоруссии долгое время считали такой шаг экономически невыгодным. После того, как страны ЕС, в том числе Литва и Латвия, ввели против Белоруссии санкции, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер его страна перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов. Позже стало известно, что концерн «Белнефтехим» ведет активные переговоры с российскими компаниями о возможности и условиях перенаправления перевалки белорусских нефтепродуктов из прибалтийских портов в порты РФ в объеме до 6 млн тонн в год.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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