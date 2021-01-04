Иран начал обогащение урана на уровне 20%

Алексей Вольцев

Иран запустил процесс обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо.

По словам официального представителя иранского правительства Али Рабийи, «первый продукт будет получен через несколько часов».

«Президент Ирана (Хасан Роухани) несколько дней назад издал указ о применении закона о стратегических действиях по отмене санкций. Несколькими часами ранее начался процесс подачи газа UF6 (гексафторида урана — чрезвычайно ядовитое соединение урана со фтором, которое используется в обогащении урана как этап производства топлива для ядерных реакторов. — ИА Newstes), — заявил высокопоставленный чиновник.

Напомним, по условиям ядерной сделки 2015 года, Ирану разрешено обогащать уран до уровня не выше 3,67%. Однако, в декабре 2020 года замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна не намерена отказываться от реализации законопроекта «Стратегические действия по отмене санкций». Данный документ приняли в ответ на убийство в ноябре прошлого года иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.