Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Лидер республиканцев в Конгрессе США выступил за пересмотр итогов выборов

Лидер республиканцев в Конгрессе США выступил за пересмотр итогов выборов

Лидер республиканцев в Конгрессе США выступил за пересмотр итогов выборов

Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти высказался в поддержку попыток своих однопартийцев оспорить результаты прошедших в стране президентских выборов во время утверждения их результатов в Конгрессе 6 января. Об этом сообщает в воскресенье газета The Hill.

«Я думаю, это правильно, чтобы у нас было обсуждение на этот счет. Я имею в виду, что вы сейчас видите, что сенаторы собираются возражать, Палата представителей собирается возражать против утверждения победы Джозефа Байдена. А как еще можно решить проблемы с выборами?» — заявил законодатель изданию.

6 января на совместном заседании обеих палат Конгресса планируется утвердить итоги голосования выборщиков. Согласно существующим правилам, законодатели могут выступить против утверждения результатов в том или ином штате. Возражение должно быть подано в письменной форме по меньшей мере одним членом Палаты представителей и одним членом Сената. В случае подачи протеста заседание будет приостановлено, чтобы обе палаты раздельно рассмотрели и провели голосования по данному вопросу. Если хотя бы одна из палат не поддержит протест, то он не принимается. Эксперты отмечают, что Палата представителей, где большинство принадлежит демократам, проголосует против любой инициативы, ставящей под сомнение победу Байдена.

Ранее телеканал CNN сообщал, что попытку оспорить результаты выборов могут предпринять около 140 республиканцев в Палате представителей и несколько в Сенате. При этом, по сведениям телеканала, глава республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл призывает своих однопартийцев в верхней палате не пытаться это делать.

Выборы состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Байден станет новым главой государства. Республиканец Дональд Трамп не признал поражение и обратился в суды с требованием пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако иски были отклонены инстанциями, в том числе Верховным судом США.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Какие дни 2021 года будут для вас самыми удачными: определяем по дате рождения
Какие дни 2021 года будут для вас самыми удачными: определяем по дате
Пентагон намерен закупить ПО для отслеживания новостей на Украине
Пентагон намерен закупить ПО для отслеживания новостей на Украине
Норвежская компания отказалась проводить сертификацию "Северного потока — 2"
Норвежская компания отказалась проводить сертификацию "Северного
Составлен рейтинг самых перспективных специальностей в российских вузах
Составлен рейтинг самых перспективных специальностей в российских
Украинские медики назвали заявление властей о вакцине «Спутник V» враньем
Украинские медики назвали заявление властей о вакцине «Спутник V»
«Хранить нельзя выбросить»: что делать с подарком, который не понравился
«Хранить нельзя выбросить»: что делать с подарком, который
Лидер республиканцев в Конгрессе США выступил за пересмотр итогов выборов
Лидер республиканцев в Конгрессе США выступил за пересмотр итогов
Жириновский назвал способ для Трампа остаться на посту
Жириновский назвал способ для Трампа остаться на посту
В Санкт-Петербурге снизились темпы роста заболеваемости Covid-19
В Санкт-Петербурге снизились темпы роста заболеваемости Covid-19
Медведчук: Заявления Ляшко о «Спутнике V» — маразматический треп
Медведчук: Заявления Ляшко о «Спутнике V» — маразматический треп
Лунный день сегодня 4 января 2021 года
Лунный день сегодня 4 января 2021 года
В афганской провинции Гильменд ликвидирован «теневой губернатор» талибов
В афганской провинции Гильменд ликвидирован «теневой губернатор»

Топ на сегодня

Битва платьев: Маргарита Лиева против Светланы Бондарчук
Битва платьев: Маргарита Лиева против Светланы Бондарчук
Миротворцы в Карабахе разминировали более 400 гектаров местности
Миротворцы в Карабахе разминировали более 400 гектаров местности
Министр культуры России поручила провести ЛГБТ-фестиваль в Петербурге
Министр культуры России поручила провести ЛГБТ-фестиваль в Петербурге
«С новым газом!»: 1 января Сербия запустила свой участок «Турецкого потока»
«С новым газом!»: 1 января Сербия запустила свой участок «Турецкого
Число выявленных случаев Covid-19 в России за сутки составило 24 150
Число выявленных случаев Covid-19 в России за сутки составило 24 150

Еще по теме

СМИ: Сенаторы США собираются выступить в поддержку Трампа
Лидер республиканцев в Сенате США против оспаривания итогов выборов
Трамп просит однопартийцев о поддержке, они отказываются
Трамп пообещал вернуться в Вашингтон