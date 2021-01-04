Лидер республиканцев в Конгрессе США выступил за пересмотр итогов выборов

Анастасия Иванова

Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти высказался в поддержку попыток своих однопартийцев оспорить результаты прошедших в стране президентских выборов во время утверждения их результатов в Конгрессе 6 января. Об этом сообщает в воскресенье газета The Hill.

«Я думаю, это правильно, чтобы у нас было обсуждение на этот счет. Я имею в виду, что вы сейчас видите, что сенаторы собираются возражать, Палата представителей собирается возражать против утверждения победы Джозефа Байдена. А как еще можно решить проблемы с выборами?» — заявил законодатель изданию.

6 января на совместном заседании обеих палат Конгресса планируется утвердить итоги голосования выборщиков. Согласно существующим правилам, законодатели могут выступить против утверждения результатов в том или ином штате. Возражение должно быть подано в письменной форме по меньшей мере одним членом Палаты представителей и одним членом Сената. В случае подачи протеста заседание будет приостановлено, чтобы обе палаты раздельно рассмотрели и провели голосования по данному вопросу. Если хотя бы одна из палат не поддержит протест, то он не принимается. Эксперты отмечают, что Палата представителей, где большинство принадлежит демократам, проголосует против любой инициативы, ставящей под сомнение победу Байдена.

Ранее телеканал CNN сообщал, что попытку оспорить результаты выборов могут предпринять около 140 республиканцев в Палате представителей и несколько в Сенате. При этом, по сведениям телеканала, глава республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл призывает своих однопартийцев в верхней палате не пытаться это делать.

Выборы состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Байден станет новым главой государства. Республиканец Дональд Трамп не признал поражение и обратился в суды с требованием пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако иски были отклонены инстанциями, в том числе Верховным судом США.