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Медведчук: Заявления Ляшко о «Спутнике V» — маразматический треп

Медведчук: Заявления Ляшко о «Спутнике V» — маразматический треп

Заявления главного санврача Украины Виктора Ляшко о невозможности регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» — это глупая болтовня, наносящая ущерб здоровью украинских граждан. Об этом сегодня, 3 января, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Заявление главного санврача Украины Ляшко о том, что Украина не будет регистрировать „Спутник V“ — это маразматический треп, не имеющий ничего общего ни с медициной, ни с интересами украинских граждан, — говорится в нем. — На данный момент не прошла третью фазу испытаний ни одна из вакцин — ни Pfizer (третья фаза завершится в 2023 году), ни Moderna (в 2022 году), ни AstraZeneca (в 2023 году)».

Как сообщало ИА Newstes, харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала заявку для государственной регистрации «Спутника V». Для организации производственного процесса необходимо от трех до шести месяцев. После этого Виктор Ляшко заявил, что Украина будет использовать «только те вакцины против Covid-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований», и что «все слухи и политические заявления о государственной регистрации на Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности».

30 декабря стало известно, что Киев заключил контракт на поставку более 1,9 млн доз китайской Sinovac Biotech, первая партия из 700 тыс. доз ожидается в феврале.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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