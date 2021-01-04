Министр обороны Израиля не исключил «событий на иранском фронте»

Лидия Мартынова

В то время как напряжённость на Ближнем Востоке нарастает в преддверии предстоящих изменений в Белом доме, министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что он видит возможность «событий на иранском фронте». На вопрос в интервью новостному порталу Ynet сегодня, 4 января, есть ли шанс, что ситуация с Ираном «вспыхнет», Ганц довольно уклончиво ответил, что «есть шанс, что мы увидим события», пишет газета The Jerusalem Post.

«Я не знаю, разразится ли ситуация (до состояния войны. — Ред.). Возникновение такой ситуации зависит от того, что произойдёт во время этих событий. Должен отметить, что Армия обороны (ЦАХАЛ) и силы безопасности Израиля находятся в состоянии боевой готовности, и они хорошо осведомлены о том, что происходит на этом фронте», — сказал глава военного ведомства.

По его словам,текущий период времени является «чувствительным», особенно в связи с грядущими изменениями в американской администрации.

Замечания Бени Ганца дополняют текущие оценки ЦАХАЛа, согласно которым существует вероятность нападения Ирана через его доверенных лиц в регионе — особенно в странах «второго круга», таких как Йемен и Ирак, пишет The Jerusalem Post. В минувшую субботу, 2 января, высокопоставленный источник в ЦАХАЛе сообщил иерусалимскому изданию, что армейское командование страны провело «обсуждения на уровне оперативного планирования и рассмотрело возможные сценарии различных атак» со стороны Ирана и поддерживаемых им военизированных формирований в Сирии, Ливане, Ираке и Йемене.

В середине декабря начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант. Авив Кохави предупредил Иран и его союзников в регионе о том, что если они попытаются нанести удар по еврейскому государству, они будут немедленно атакованы и заплатят «высокую цену».

«Мы слышим всё больше и больше угроз Израилю со стороны Ирана, — констатировал тогда Авиви. — Если Иран и его партнёры нападут на Государство Израиль, они заплатят высокую цену».

Израиль тщательно отслеживает все «передвижения» Ирана на Ближнем Востоке и ожидает, что «иранская угроза», скорее всего, будет исходить из Ирака и Йемена, заявил в прошлом месяце пресс-секретарь ЦАХАЛа генерал Хади Зильберман в интервью арабскому новостному порталу Elaph (штаб-квартира в Лондоне). Зильберман обратился тогда к Ирану и тактике, применяемой ЦАХАЛом для ответа на угрозу, которая, по его словам, может исходить из Ирака и Йемена. Он назвал эти две арабские страны «вторым кругом» Ирана после Ливана и Сирии в противостоянии с Израилем, который самым внимательным образом следит за ситуацией и в Ираке, и в Йемене. По его словам, Иран разработал широкий спектр возможностей создания угроз для еврейского государства, включая современные беспилотные летательные аппараты и ракеты с дистанционным наведением, «которые им (иранцам. — Ред.) удаётся использовать без обнаружения, что свидетельствует об огромных возможностях Ирана в этой области». Исходящие от Ирана угрозы представитель ВС Израиля назвал «пороховой бочкой, которая может взорваться» в любой момент, «учитывая многочисленные удары, нанесённые Ирану за последний год, на которые он не смог отреагировать должным образом». В их числе — убийство генерала Касема Сулеймани, годовщина которого пришлась на 3 января 2021 года и перед которой ожидалось, что Иран нанесёт новый «удар возмездия», как он это сделал 8 января 2020 года, ракетным ударом атаковав базу «Айн аль-Асад» на иракской территории, где находились американские военные.

Как сообщало ИА Newstes, эксперты отмечают рост напряжённости во всех ключевых точках опосредованного противостояния Ирана с его главными геополитическими противниками на Ближнем Востоке в лице Израиля, Соединённых Штатов и Саудовской Аравии — на ливанско-израильской границе, в секторе Газа, в Йемене, а также непосредственно в зоне Персидского залива. Поддерживаемые Тегераном «Хизбалла», палестинское движение ХАМАС и шиитское повстанческое движение «Ансар Алла» («Помощники Аллаха», хуситы) активизировались в последние недели соответственно на северной границе Израиля, в секторе Газа и в Йемене. Нарастание конфронтации наблюдается и в Ираке, где действует ряд проиранских военизированных формирований. Основная причина высокого риска крупного вооружённого столкновения в регионе связывалась с первой годовщины убийства командующего иранскими силами спецназначения «Кодс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани 3 января в результате удара ВВС США в международном аэропорту Багдада. Стратегические бомбардировщики В-52 ВВС США, способные нести ядерное оружие, в конце прошлого года осуществили полёт на Ближнем Востоке, призванный продемонстрировать Ирану силу и сдержать его от «необдуманных шагов» в регионе. Представители Пентагона говорят, что эта «военная демонстрация мускулов» призвана предостеречь Тегеран от нападения на американские интересы или персонал в дни, предшествующие годовщине убийства Сулеймани.