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Пентагон намерен закупить ПО для отслеживания новостей на Украине

Пентагон намерен закупить ПО для отслеживания новостей на Украине

Министерство обороны США планирует поставлять Украине программное обеспечение новостного агрегатора для мониторинга СМИ, в том числе новостных источников и социальных сетей. Ведомство опубликовало запрос о ценах на закупку оборудования. С документом ознакомился канал RT.

В ведомстве уточнили, что система будет предоставлять последние новости и свежую информацию из местных, региональных и международных источников. Она также позволит создавать персонализированные потоки новостей с помощью лент из различных источников.

В документе подчёркивается, что в рамках тендера запрещено приобретать оборудование, произведённое китайскими компаниями, в частности, Huawei Technologies Company, ZTE Corporation и связанными с ними организациями.

Ранее США заявили о намерении установить сетевые системы для Минобороны Украины. Планировалось доставить на военные объекты IT-оборудование, привезённое из Америки.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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