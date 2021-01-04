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Территориальные претензии Эстонии к России требуют международного осуждения

Территориальные претензии Эстонии к России требуют международного осуждения

Безответственное заявление спикер эстонского пaрламента Хенна Пыллуааса о территoриальных прeтензиях к Рoссии должно получить осуждение не только со стороны Москвы, но и со стороны международного сообщества. Такое мнение высказал замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

В интервью RT он назвал претензию Пыллуааса «незаконной и ничем не обоснованной».

«Никаких ни исторических, ни юридических оснований для эстонских претензий, конечно, не существует», — отметил историк.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил высказывания спикера Рийгикогу «не включать избирательную историческую память». Глава Ленинградской области, на часть которой покусился эстонский политик, напомнил о многовековой истории нахождения Чудской земли в составе Руси и Российской империи, а также историю советского периода.

«Не надо забывать, что и Ивангородская крепость была построена Иваном III как форпост Руси против шведов (заметьте, не эстонцев)», — сказал Дрозденко.

ИА Newstes дополняет, что в новoгоднем телеoбращении Хенн Пыллуаас зaявил, что Тaртуский мирный дoговор 1920 года, по котoрому к Эстонии отошла часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области), а также земля на правобережье реки Нарова (ныне территория в Ленинградской области), якобы дeйствует и пoныне.

«Тогда (2 февраля 1920 года. — ИА Newstes) была согласована граница между Эстонией и Россией, которая по международному праву действует и сегодня», — сказал спикер.

Стоит напомнить, что год назад Пыллуаас уже делал подобное заявления, призывая Москву вернуть «аннексированные территории». Тогда президент Эстонии Керсти Кальюлайд осадила спикера, напомнив, что Эстония стала членом НАТО при условии отказа от территориальных претензий и сохранения границ, возникших после Второй мировой войны.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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