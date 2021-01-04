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В афганской провинции Гильменд ликвидирован «теневой губернатор» талибов

В афганской провинции Гильменд ликвидирован «теневой губернатор» талибов

«Теневой губернатор» талибов мулла Шафиулла был уничтожен в результате авиаудара на юге провинции Гильменд. Об этом сегодня, 3 января, сообщило Минобороны Афганистана.

В релизе говорится, что мулла Шафиулла, известный также как Мавлави Назим, был убит вместе с пятью боевиками в районе Сангин. В ходе операции еще трое боевиков были ранены.

Талибы пока не комментируют информацию. Следует отметить, что 1 января погиб назначенный талибами «губернатор» провинции Фарьяб мулла Назем. Полиция провинции заявила, что Назем и еще шесть человек подорвались на собственной мине в районе Давлат Абад. Однако позднее талибы опровергли это сообщение.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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