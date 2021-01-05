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Алиев объявил Шушу культурной столицей Азербайджана

Алиев объявил Шушу культурной столицей Азербайджана

Шуша, которая в конце 44-дневной войны перешла под контроль Азербайджана, объявлена культурной столицей страны. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает РИА Новости.

«Я объявляю город Шуша культурной столице Азербайджана, Шуша достойна этого», — сказал Ильхам Алиев во время встречи в видеоформате с новым министром культуры страны Анаром Керимовым.

Алиев пообещал восстановить в городе религиозные и исторические памятники.

Напомним, что Шуша в Нагорном Крарабахе перешла под контроль азербайджанской армии в первой декаде ноября. После этого, 10 ноября, при посредничестве России Армения и Азербайджан подписали заявление о прекращении огня, а в регион вошли российские миротворцы.

В то же время в конце ноября, как сообщало ИА Newstes, омбудсмен по правам человека Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артак Бегларян сообщил, что в Шуше азербайджанские военные снесли два купола на церкви Канач Жам. «Делается попытка стереть свидетельства армянской культуры с земли Арцаха и уничтожить факты исторической принадлежности нашей родины. Мы призываем международное сообщество и соответствующие структуры осудить подобную дикость Азербайджана в отношении церкви в Шуши», — писал в Facebook иерей Ваграм Меликян.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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