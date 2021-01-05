Израиль и Греция сдержат «экспансионизм» Турции крупной оборонной сделкой

Влада Некрасова

Правительство Греции одобрило крупное оборонное соглашение с Израилем, сообщило сегодня, 5 января, министерство обороны ближневосточной страны, передаёт израильский «7 канал» (Arutz Sheva).

Соглашение, которое в ближайшее время будет подписано военными ведомствами двух государств, включает создание лётной школы для ВВС Греции израильской оборонной компанией Elbit Systems. Документ также предусматривает закупку Афинами десяти учебных сверхзвуковых самолётов Alenia Aermacchi M-346 Master («Лави»), техническое обслуживание самолётов T-6 («Эфрони»), а также предоставление тренажёров, обучение пилотов и материально-техническую поддержку.

Объём соглашения, реализация которого рассчитана на 20 лет, в стоимостном выражении составляет около 1,68 миллиарда долларов.

По словам министра обороны Израиля Бени Ганца, договор отражает «прекрасные и развивающиеся отношения, которые у нас есть с Грецией».

«Это долгосрочное партнёрство, которое послужит интересам как Израиля, так и Греции, создаст сотни рабочих мест в обеих странах и будет способствовать стабильности в Средиземноморье. В телефонном звонке, который я получил после утверждения соглашения, я поблагодарил моего друга, министра обороны Греции Николаоса Панагиотопулоса и выразил признательность за его личное участие в продвижении этого проекта. Я также высоко оценил недавнее укрепление оборонных отношений между нашими странами и выразил надежду на их дальнейшее углубление», — сказал Ганц.

На сегодняшний день это самое крупное соглашение между двумя странами в области оборонных закупок, и его одобрение из Афин позволяет сторонам продвигаться вперёд в переговорах, ведущих к подписанию новых оружейных контрактов, отмечают израильские СМИ.

Отношения между Израилем и Грецией в последние годы переживают подъём на фоне противостояния обеих стран «экспансионистской», как считают в Тель-Авиве и Афинах, политике Турции в Восточном Средиземноморье.

Отношения между Турцией и Израилем резко ухудшились в 2010 году после того, как 10 активистов были убиты в ночь на 31 мая в результате израильского военно-морского рейда на турецком пароме «Мави Мармара», направлявшемся для доставки гуманитарной помощи в палестинский сектор Газа. Инцидент вызвал беспрецедентный кризис после десятилетий тесных турецко-израильских отношений, в том числе и в сфере военного сотрудничества. В 2016 году страны нормализовали свои отношения, однако возвращения к былому партнёрству так и не произошло. Политическое руководство Турции продолжает критиковать политику Израиля в отношении палестинцев, включая незаконные поселения на Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме, а также гуманитарную ситуацию в Газе. Впрочем, со стороны турецких властей с недавнего времени стали активно озвучиваться сигналы о готовности к полной нормализации отношений с еврейским государством. Так или иначе, но в последние месяцы Израиль стал стремительно сближаться со всеми региональными противниками Турции, особенно в Восточном Средиземноморье — с Грецией, Кипром и Египтом.